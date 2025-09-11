A férfi első szerelme a munkája, nem a felesége
A férfi első szerelme a munkája, nem a felesége

Szőke Angéla
Írta 2025.09.11.

A férfiak számára a munka és az alkotás sokszor fontosabb, mint a párkapcsolat. Ez az evolúciós beállítottság mélyen gyökerezik bennük.

„A férfi első szerelme a munkája, nem a felesége” Az erősebbik nem személyisége aköré épül, amit létrehoz. Gondolatok nőktől, akik rájöttek, hogy miért nem lesznek soha egy férfi első számú prioritása.

Küldetés

Evolúciós beállítottság a férfiaknál a küldetéstudat. Amíg az ősembereknél a nők otthon maradtak a barlangnál és bogyókat gyűjtögettek – illetve a gyerekekre vigyáztak – addig a férfiak vadászni jártak. Ezért tudnak a mai napig a nőknél jobban tájékozódni és csak egy dologra összpontosítani. Egyetlen küldetésük volt, hogy elejtsenek egy vadat és hazavigyék a törzsnek. Ez a hozzáállás olyan mélyen beléjük van kódolva, hogy ők még napjainkban is ezt a mentalitást képviselik és a küldetést a munkájukban találják meg, nem a párjukban.

