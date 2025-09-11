„A köztünk levő csend és távolság egyre nyomasztóbb lett” – Miért húzzuk ennyit a szakítást?
iStock

„A köztünk levő csend és távolság egyre nyomasztóbb lett” – Miért húzzuk ennyit a szakítást?

Farkas Margaréta
Írta 2025.09.11.

A csendes szakítás alattomos módon, lassan ér véget a kapcsolat. Bár nincsenek drámai jelenetek, a fájdalom mély és elnyújtott lehet.

A szakítást a legtöbben megtapasztaljuk az életünk során, de nagyon nem mindegy, hogyan történik. Van, amikor minden hirtelen törik meg, elhangzanak a szavak, potyognak a könnyek, és becsukódik egy ajtó, ami többé nem nyílik ki. Bár fájdalmas, legalább egyértelmű.

Máskor azonban nem történik semmi látványos. A kapcsolat nem egy nagy drámában ér véget, hanem lassan, csendben halványul el. Nincs kimondva, hogy „vége van”, mégis egyre nyilvánvalóbb, hogy valami elveszett. A kérdés csak az, hogy miért olyan nehéz kimondani azt az egyetlen mondatot, amit belül már régóta érzünk.

Én sosem felejtem el azokat a szakításokat, amelyek így zajlottak. Sokszor éreztem, hogy már rég meg kellett volna tennem a lépést, mégis halogattam. Utólag rengeteg kérdés kavargott bennem. Vajon mikor történt az, hogy kiszerettem a másikból? Hol volt az a pont, amikor már nem vágytam a közelségére? És miért húztam idáig, amikor a szívem mélyén tudtam, hogy vége? Ezek a kérdések lassan megtanítottak arra, hogy a csendes szakítás valójában nem pillanat, hanem egy folyamat.

Sokáig úgy éltem, mintha minden rendben lenne, de belül egyre üresebbnek éreztem magam és rengeteget szomorkodtam. A közös programok rutinná váltak, a beszélgetések felszínessé, és a csendek egyre nyomasztóbbá.

Ez a lassú távolodás alattomos, mert nem egy nagy törést hoz, hanem apránként szívja ki az energiát a kapcsolatból. Mire végül kimondtam volna, hogy vége, szinte már nem is maradt mit lezárni. A legfájóbb ebben az, hogy miközben nekem végre egy kő esett le a szívemről, a másik fél értetlenül állt a döntésem előtt. Ő nem mindig érezte azt a lassú távolodást, amit én hónapok óta cipeltem magamban. Talán ezért is olyan nehéz erről beszélni, hiszen a csend nem egyszerre hat mindkettőnkre. Ha te is átéltél már hasonlót, érdemes tovább olvasnod, hogy jobban megértsd, mi is állhat ennek a hátterében.

istockphoto.com

Amikor a kapcsolat kiürül

A csendes szakítás nem más, mint egy lassú távolodás. Nincsenek nagy veszekedések, inkább csak elmaradnak a közös pillanatok. A beszélgetések felszínessé válnak, a nevetések ritkulnak, a csendek pedig hosszabbak és nyomasztóbbak lesznek.

Kívülről úgy tűnhet, minden rendben, belül viszont mindkét fél tudja, hogy a kapcsolat már csak a megszokásból él. Ez a bizonytalanság gyakran jobban fáj, mint maga a szakítás, mert nincs tiszta határvonal, ami segítene továbblépni.

