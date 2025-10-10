A bordó 10 árnyalata – mesés burgundi körmök őszre
iStock

A bordó 10 árnyalata – mesés burgundi körmök őszre

2025.10.10.

Ahogy beköszönt az ősz, a természet is átvált a mélyebb, melegebb színekre. A bordó, a burgundi és a mélyvörös árnyalatok ilyenkor verhetetlenek.

Ahogy beköszönt az ősz, a természet is átvált a mélyebb, melegebb színekre – és valljuk be, mi is szívesen lecseréljük a nyári pasztell manikűrünket valami izgalmasabbra. A bordó, a burgundi és a mélyvörös árnyalatok ilyenkor verhetetlenek: elegánsak, nőiesek és egyszerre klasszikusak és vagányak is. Ráadásul bármilyen stílusban megállják a helyüket – legyen szó visszafogott, letisztult manikűrről vagy csillogó, mintás dizájnról. Összegyűjtöttünk 10 gyönyörű bordó körmöt, amelyek között biztosan megtalálod a kedvencedet, akár matt, akár fényes, akár extra díszes hangulatban vagy épp.

Bordó pöttyös

A pöttyök ősszel is jól mutatnak a körmeiden, pláne bordó alapon! Ezt a manikűrt te is könnyen elkészítheted, akár inverz formában is.

