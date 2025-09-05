A bő szárú nadrág az ősz slágere – Mutatjuk, hogyan hordd idén

A bő szárú nadrágok bármilyen összeállítást kifinomulttá tesznek, ugyanakkor a lezser szabásnak köszönhetően laza hangulatot árasztanak. Ráadásul teljesen trendben vannak, hiszen az „officewear” már tavaly is nagy figyelmet kapott.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A bő szárú nadrágok bármilyen összeállítást kifinomulttá tesznek, ugyanakkor a lezser szabásnak köszönhetően laza hangulatot árasztanak. Ráadásul teljesen trendben vannak, hiszen az „officewear” már tavaly is nagy figyelmet kapott. Az irányzat az őszi–téli 2025-ös kollekciókban is visszatér, a nagy divatházaknál oversize sziluettek, kötős megoldások és csíkos minták formájában. Bár alapvetően irodai hangulatot idéznek, a bő szárú öltönynadrágok legalább olyan sokoldalúak, mint a kedvenc farmerjeink. Klasszikus inggel és blézerrel elegáns, bőrdzsekivel vagy kötött darabokkal pedig hétköznapibb összeállításokat alkothatunk. Ősszel a divatrajongók leginkább a visszafogott, neutrális árnyalatokra koncentrálnak, klasszikus fekete, elegáns szürke vagy trendi barna színekben. Íme, hogyan hordd stílusosan!

1. Klasszikus inggel

Két olyan darab, amelynek minden szekrényben ott a helye, egy klasszikus ing és egy minőségi öltönynadrág. Ez a kombináció a biztos megoldás, amikor nincs sok időd átgondolni az outfitedet, de mégis összeszedettnek szeretnél tűnni. Ha szeretnéd feldobni, válassz színben harmonizáló kiegészítőket. Egy finom selyemkendő vagy egy látványos öv teljesen új karaktert adhat ennek az összeállításnak. Ha szeretnéd, akár sportcipővel vagy egy elegáns balerinával is viselheted, így a szett azonnal modernebb, hétköznapibb hangulatot kap.

A cikk folytatódik, lapozz!