A 90-es évek minimalizmusa visszatért: mit viselj, ha szereted az egyszerűséget?

A divatvilágban sokszor megfigyelhetjük, hogy bizonyos korszakok újra és újra előkerülnek, de mindig egy kicsit más köntösben. Most éppen a 90-es évek minimalizmusa tér vissza, amelynek lényege az egyszerűség, a letisztultság és a felesleges részletek mellőzése. Ha te is azok közé tartozol, akik a sallangmentes öltözködést részesítik előnyben, jó hír, hogy ez a trend nemcsak divatos, hanem rendkívül kényelmes és sokoldalú is.

Hogyan jelenik meg napjainkban a 90-es évek minimalizmusa?

A minimalizmus a 90-es években a kontraszt volt a túlzó nyolcvanas évek extravaganciájával szemben. Akkoriban a letisztult szabásvonalak, a neutrális színek és a funkcionális darabok hódítottak. Ma ugyanezek az elvek térnek vissza, de modernebb anyaghasználattal és kényelmi szempontokkal kiegészítve. Gondolj a visszafogott tónusokra, a fekete, fehér és szürke kombinációira, valamint a bézs és földszínek játékára.

Az egyik alapdarab, ami nélkül nem létezhet a minimalista ruhatár, a kényelmes és letisztult pulóver. A női pulóverek a legjobb példák arra, hogyan lehet egyszerre stílusos és praktikus egyetlen ruhadarab. Semleges színekben, túlzó logók nélkül, egyszerű vonalakkal ezek a ruhák minden szetted alapját adhatják.

Mit vegyél fel, ha az egyszerűség híve vagy?

Ha a minimalizmus vonz, nem kell teljesen új ruhatárat kialakítanod. Elég, ha a már meglévő darabjaid közé beemelsz néhány kulcselemet. A titok abban rejlik, hogy az összeállítás legyen harmonikus, a színek passzoljanak, és minden részlet a funkcionalitást támogassa. Karcsúsított farmer, fehér ing és letisztult zakó például tökéletes kiindulópont.

Ehhez könnyen hozzáilleszthetsz egy visszafogott, pasztellszínű pulóvert. Ha kicsit vagányabb hangulatot szeretnél, válassz a bő szárú nadrágok mellé rövidebb szabású felsők közül, és azonnal kész a 90-es évek hangulatát idéző outfit. A minimalizmusban fontos, hogy ne vidd túlzásba a kiegészítőket sem. Egyszerű táska, finom ékszer és klasszikus cipő éppen elég, hogy az összhatás erőt és magabiztosságot sugározzon.

Hogyan kombinálhatod a minimalista darabokat a mindennapokban?

A 90-es évek stílusa már sokkal rugalmasabban igazítható a hétköznapi élethez. Nem kell választanod a kényelmes és a stílusos között: a minimalista irányzat pont azért népszerű, mert képes a kettőt egyesíteni. Egy letisztult pulóver például remekül mutat irodai környezetben, de ugyanúgy felhúzhatod, ha kávézóba indulsz vagy baráti találkozóra.

A hétköznapokon választhatsz semleges színű nadrágokat, könnyed blézerekkel, és variálhatod őket sportos cipőkkel. Ha pedig este ugyanabban a szettben szeretnél elmenni valahova, elég, ha feldobod egy feltűnőbb táskával vagy cipővel. Így a minimalizmus nem jelent unalmat, sőt teret ad a kreativitásnak.

Szóval nem túlzás azt állítani, hogy a 90-es évek minimalizmusa nem csupán divattrend, hanem egy életérzés is: az egyszerűségben rejlő erő és elegancia üzenetét közvetíti. Ha szereted a letisztult, kényelmes, de mégis elegáns megjelenést, akkor ez a stílus biztosan közel áll hozzád. A kulcsdarabok, mint a pulóverek vagy a szépen szabott nadrágok, segíthetnek abban, hogy minden helyzetben önazonosnak és magabiztosnak érezhesd magad.