A 6 legjobb termék, ami halványítja az arcod barna foltjait – a szakértők szerint

A hiperpigmentáció sokak számára okoz esztétikai problémát, de szerencsére ma már léteznek hatékony megoldások. Ismerd meg a legjobb szérumokat és összetevőket, amelyek segíthetnek.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ugye ismerős az érzés, amikor egy makacs barna folt vagy régi pattanásnyom nem akar eltűnni, bármilyen krémet is próbálsz? Mintha a bőröd makacsul ragaszkodna a múlt emlékeihez. A jó hír az, hogy ezek az elszíneződések nem maradnak ott örökre, de a türelemjáték helyett ma már léteznek szérumok, amelyek heteken belül látványos változást hoznak. Íme, hogyan előzheted meg a hiperpigmentációt, és mely összetevők segítenek akkor is, ha már megjelentek a foltok.

A hiperpigmentáció elleni készítmények nemcsak halványítják a meglévő foltokat, hanem egységesebbé teszik a bőrtónust, és visszaadják azt a friss, ragyogó fényt, amitől a tükörképünk is magabiztosabbnak tűnik. A titok a hatóanyagok okos kombinációjában rejlik. A C-vitamin és a niacinamid például két teljesen külön útvonalon gátolja a melanin, vagyis a bőrpigment képződését, még mielőtt az a felszínre kerülne. A retinoidok pedig felpörgetik a bőr megújulását, így nemcsak a meglévő foltok fakulnak gyorsabban, de az újak kialakulását is megakadályozzák – meséli Hope Mitchell bőrgyógyász.

A legjobb szérumokban ezek az összetevők együtt dolgoznak, mert mindegyik más-más módon támadja a problémát. Ez azért zseniális, mert teljesen más a helyzet, ha pattanások után maradt pigmentfoltról vagy hormonális melasmáról van szó. Nincs egyetlen mindenki számára működő csodaszer, de ha megtalálod a neked való kombinációt, a bőröd tényleg új fejezetet kezdhet és a tükörbe nézve te is érzed majd, hogy valami végre megváltozott. Következzenek tehát a szakértők kedvenc termékei. Olvass még a témában 10 monogramos nyaklánc – Sosem mennek ki a divatból! 4 gyorsan összedobható halloween jelmez, amivel garantált a siker Tavaszi alap ruhadarabok, amik már a szekrényedben lógnak – Így hordd! Ez a hajtípus szívja be leginkább a kellemetlen szagokat – és amit tehetsz ellene

La Roche-Posay Mela B3 Dark Spot Serum With Melasyl + Niacinamide

Ez a sokoldalú szérum „csodákat tesz a bőr ragyogásáért és a sötét foltok halványításáért” – mondja Dr. Mitchell. Közel húsz évnyi kutatás eredményeként született meg a Melasyl nevű új hatóanyag, amely a felesleges melanin egyik előanyagához kötődik, így lényegében hatástalanítja a pigmentképződést. Ennek köszönhetően nemcsak a meglévő elszíneződéseket halványítja, hanem az újak kialakulását is gátolja. A formula 10% niacinamiddal egészül ki a még átfogóbb hatásért, így igazán sokat nyújt az ár-érték arányában is. Ráadásul „a további antioxidánsok segítenek megvédeni a bőrt azoktól a környezeti káros hatásoktól, amelyek súlyosbíthatnák a pigmentációt” – teszi hozzá Dr. Mitchell.

A cikk folytatódik, lapozz!