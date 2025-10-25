8 trendi alapdarab, ami meghatározza a 2025-ös őszi/téli divatot

Az első dolog, amit egy új szezon elején beszerzek, nem a legfrissebb divathóbort, hanem a jól bevált alapdarabok. Amint ezek a biztos pontok megvannak a gardróbomban, készen érzem magam arra, hogy kísérletezzek és kilépjek a mindennapi stílusomból.

Az első dolog, amit egy új szezon elején beszerzek, nem a legfrissebb divathóbort, hanem a jól bevált alapdarabok. Amint ezek a biztos pontok megvannak a gardróbomban, készen érzem magam arra, hogy kísérletezzek és kilépjek a mindennapi stílusomból. Többnyire ezek az alapok időtállóak, szezontól függetlenek, és az év nagy részében hordhatók, de ez nem mindig van így. Az őszre már most látni lehet, hogy több darab is felbukkan, amelyek az új szezon friss alapdarabjaivá válnak. Ezek lesznek számos stílusos szett kiindulópontjai, és a következő hónapokban a divatkedvelők újra és újra variálni fogják őket. Más szóval, ezek is alapdarabok, csak egy kicsit frissebb kiadásban. Most összegyűjtöttem 8 olyan trendi alapdarabot, amelyek 2025 őszén a legfontosabbak lesznek, és mutatom, hogyan fogják viselni őket a divatimádók.

1. V-nyakú felsők

A szokásos kereknyakú pólók helyett idén V-nyakú fazonok kerülnek előtérbe, amelyek egy fokkal kifinomultabb és modernebb hatást keltenek. Ráadásul sokoldalúan variálhatók, hiszen blézerrel elegáns, farmerrel pedig laza hatást érhetünk el velük. Egy ilyen póló a legegyszerűbb szettet is képes új szintre emelni.

