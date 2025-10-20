8 ordító jel, hogy nem mosod elég gyakran a hajad

A hajmosás gyakorisága nemcsak a hajtípusodtól, hanem az életmódodtól is függ. Ha a hajad gyorsan zsírosodik vagy kellemetlen szagúvá válik, lehet, hogy gyakrabban kellene mosnod.

A hajmosás az egyik legmegosztóbb téma. Van, aki minden másnap megmossa, míg más csak hetente egyszer nyúl a samponhoz. Az igazság valahol a kettő között van, és nem csak a hajtípusod, hanem az életmódod is meghatározza, mi számít ideális gyakoriságnak. Ha viszont egyre gyakrabban érzed úgy, hogy valami nem stimmel a hajaddal, lehet, hogy egyszerűen nem mosod elégszer. A fejbőr egészsége legalább annyira fontos, mint maga a hajszálaké. Ha túl sokáig hagyod, hogy az olaj, a por és a hajformázó maradványok felhalmozódjanak, az nemcsak zsíros tapintást, hanem akár korpát, viszketést és hajhullást is okozhat. Nézzük, melyek azok az egyértelmű jelek, amik arról árulkodnak, hogy ideje gyakrabban megmosnod a hajad.

A hajad gyorsan elveszíti a tartását

Ha reggel még egész jól néz ki, estére viszont laposan és nehézkesen omlik a fejedre, az annak a jele, hogy a faggyúréteg már túl vastag a hajtöveken. Ilyenkor a haj egyszerűen nem tud „lélegezni”, és a frizura bármilyen termék nélkül is lelapul.

