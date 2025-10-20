8 ordító jel, hogy nem mosod elég gyakran a hajad
iStock

Címlap / Stílus / Haj / 8 ordító jel, hogy nem mosod elég...

8 ordító jel, hogy nem mosod elég gyakran a hajad

Farkas Margaréta
Írta 2025.10.20.

A hajmosás gyakorisága nemcsak a hajtípusodtól, hanem az életmódodtól is függ. Ha a hajad gyorsan zsírosodik vagy kellemetlen szagúvá válik, lehet, hogy gyakrabban kellene mosnod.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

A hajmosás az egyik legmegosztóbb téma. Van, aki minden másnap megmossa, míg más csak hetente egyszer nyúl a samponhoz. Az igazság valahol a kettő között van, és nem csak a hajtípusod, hanem az életmódod is meghatározza, mi számít ideális gyakoriságnak. Ha viszont egyre gyakrabban érzed úgy, hogy valami nem stimmel a hajaddal, lehet, hogy egyszerűen nem mosod elégszer. A fejbőr egészsége legalább annyira fontos, mint maga a hajszálaké. Ha túl sokáig hagyod, hogy az olaj, a por és a hajformázó maradványok felhalmozódjanak, az nemcsak zsíros tapintást, hanem akár korpát, viszketést és hajhullást is okozhat. Nézzük, melyek azok az egyértelmű jelek, amik arról árulkodnak, hogy ideje gyakrabban megmosnod a hajad.

A hajad gyorsan elveszíti a tartását

Ha reggel még egész jól néz ki, estére viszont laposan és nehézkesen omlik a fejedre, az annak a jele, hogy a faggyúréteg már túl vastag a hajtöveken. Ilyenkor a haj egyszerűen nem tud „lélegezni”, és a frizura bármilyen termék nélkül is lelapul.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/8
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

8 ordító jel, hogy nem mosod elég gyakran a hajad

8 ordító jel, hogy nem mosod elég gyakran a hajad
Ez vár rád a szerelemben idén novemberben – zodiákusod szerint

Ez vár rád a szerelemben idén novemberben – zodiákusod szerint
Nem mindegy, milyen magasra teszed a copfod: az arcod is megváltozhat tőle

Nem mindegy, milyen magasra teszed a copfod: az arcod is megváltozhat tőle
Ez Olaszország legkevésbé vonzó városa, de mindenki imádja

Ez Olaszország legkevésbé vonzó városa, de mindenki imádja
„Amikor jól éreztem magam, ő mindig migrént kapott” – Hogyan szabotál egy nárcisztikus?

„Amikor jól éreztem magam, ő mindig migrént kapott” – Hogyan szabotál egy nárcisztikus?
„Azt hitte fizetni akarok neki a sze*ért” – Top 10 kellemetlen sztori

„Azt hitte fizetni akarok neki a sze*ért” – Top 10 kellemetlen sztori
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK