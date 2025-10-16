8 dolog, amit sose tárolj nyitott polcokon

8 dolog, amit sose tárolj nyitott polcokon

A nyitott polcok dekoratív elemek lehetnek, de nem minden tárgy való rájuk. Ismerd meg, mely dolgokat érdemes inkább zárt helyen tartani.

A nyitott polcok szuper dekorációs elemek lehetnek – szellősebbé teszik a teret, mint a zárt szekrények, és stílusossá teszik a konyhát. De ne felejtsük el: ez bizony egy komoly vállalás. A nyitott polc folyamatos rendszerezést, portörlést és tudatos válogatást igényel. Ha nem akarod, hogy rendezetlennek vagy zsúfoltnak hasson, érdemes a következő tárgyakat inkább zárt helyen tárolnod.

Túl nehéz tárgyak

A lebegő polcok akkor mutatnak a legjobban, ha könnyed hatású dekorokkal vannak stylingolva. A túl nehéz tárgyak – vaskos dekorációk vagy akár egy nagy halom könyv – optikailag „lehúzzák” az összhatást, és még balesetveszélyesek is lehetnek, főleg gyerekek vagy háziállatok mellett. Helyettük válassz könnyedebb, természetes hatású dekorokat, például egy apró szárazvirág-csokrot.

Túl apró kacatok

