7 elszomorító jel, hogy a kapcsolatodban nem kapsz valódi intimitást

Gyakran megesik, hogy egy kapcsolat felszínen tökéletesnek tűnik. A mindennapi rutin, a közös élmények, és a látszólagos közelség azonban elfedheti a mélyebb problémákat. Az intimitás hiánya olyan finom jelekben nyilvánulhat meg, amelyek első látásra talán észrevétlenek maradnak, de az érzelmi sivárság és a kapcsolat elhidegülése idővel nyilvánvalóvá válik.
Kommunikációs szakadék
Az intimitás egyik legfőbb záloga az őszinte és folyamatos kommunikáció. Ha azt veszed észre, hogy a beszélgetések felszínesek, vagy egyáltalán nem történik meg a mélyebb érzelmek megosztása, ez intimitás hiányára utalhat. Az igazi kapcsolatban nem kell attól tartanod, hogy ítélkezés éri a gondolataidat vagy érzéseidet.