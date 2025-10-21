7 őszi illattrend, amit idén mindenhol érezni fogsz
7 őszi illattrend, amit idén mindenhol érezni fogsz

Farkas Margaréta
Írta 2025.10.21.

Az ősz beköszöntével új illatirányzatok kerülnek előtérbe, amelyek frissességet és mélységet hoznak a hűvösebb napokra. Ismerd meg az idei szezon legizgalmasabb parfümtrendjeit.

Az ősz nemcsak annyit jelent, hogy a jegeskávét forró italra cseréljük, és a trikókat elpakoljuk, miközben egyre gyakrabban nyúlunk a puha, meleg kabátok után. A friss, hűvös levegő egy másik dolgot is megkíván, mégpedig az illatokat. Bár a klasszikus őszi kedvencek, mint az ámbra és a bőr idén is alapdarabok maradnak, 2025 őszén több különleges, új illatirányzat is előtérbe kerül. Illatfejlesztőket és szakértőket kérdeztünk arról, melyek lesznek az idei szezon legjobb parfümirányzatai.

Sós virágok

A sós virágos illatok a tenger ihlette, levegős akkordokat ötvözik buja virágokkal, mint a tubarózsa, a jázmin vagy a bazsarózsa. „A sós jegy kristálytiszta frissességet ad, ami kiegyensúlyozza a virágos édes tónusokat, ettől lesz az illat egyszerre légies és földközeli” – magyarázza Octavia Morgan, illatszakértő és az Octavia Morgan Los Angeles alapítója. „Egyre többen vonzódnak a bőrközeli, ásványos illatokhoz, amelyek intimek, természetesek és egész évben viselhetők.”

Ez az illatprofil frissességet ad, miközben elég mélységet is biztosít az őszi napokra. Érdemes kipróbálni az Octavia Morgan Marine Layer-t, amely liliomot és tengeri permetet kombinál, a Maison Margiela Replica Beach Walk-ot, vagy az Osmo Generation Where Water Ends-t, amely fehér virágokat, nedves köveket és vadon termő gyógynövényeket egyesít.

