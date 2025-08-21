7 lebilincselő időutazás témájú film, amit látnod kell

A 80-as évek ikonikus filmje, a Vissza a jövőbe, nemcsak az időutazás zsáner egyik legfontosabb darabja, hanem a popkultúra szerves része is. Robert Zemeckis klasszikusa Marty McFly kalandjait követi, aki egy időgéppé alakított DeLorean segítségével visszautazik a múltba, és megpróbálja helyrehozni a szülei közti kapcsolatot, hogy biztosítsa saját létezését.

Vissza a jövőbe (Back to the Future)

Magával ragadó karakterek, eredeti történetmesélés és humoros helyzetek teszik ezt a filmet időtlenné. A film hangulata és zenéje pedig annyira magával ragadó, hogy generációk óta varázsolja el az embereket. Nem véletlenül vált trilógiává, és mai napig rajongók milliói nézik újra és újra.

Donnie Darko

Richard Kelly 2001-es pszichológiai thrillerje, a Donnie Darko, nem csupán az időutazásról szól, hanem mély filozófiai kérdéseket is boncolgat. A film középpontjában egy zavart tizenéves, Donnie, áll, akinek víziói vannak egy titokzatos nyúlról, akiről kiderül, hogy az időutazással kapcsolatos titkokat rejt.

Ez a film nemcsak a története miatt lett kultikus, hanem a hangulatáért, amely egyaránt hidegrázós és elgondolkodtató. A cselekmény mindvégig lebilincselő, és a befejezés garantáltan sokáig az emlékezetünkben marad.

Pillangó-hatás (The Butterfly Effect)

A film főszereplője Evan Treborn, aki képes visszamenni élete korábbi eseményeibe, hogy közbelépjen és megváltoztassa a múltat. Azonban minden egyes változtatásnak megvan a következménye, amely az életét drasztikus módon alakítja át.

A film bemutatja, hogyan lehet a múlt kis módosításai megváltoztatni a jövőt – mely során lépésről-lépésre rájövünk, hogy nem minden egyes múltbeli hibánkat javíthatunk ki következmények nélkül.

