A 7 talán legjobb film a spiritualitásról, amit ha nem láttál, pótolnod kell

Samsara
A „szamszára” egy szanszkrit szó, melynek jelentése az élet körforgásából adódó változások értelmezése. A film 5 éven keresztül készült, és több mint 5 kontinens 25 pontján forgatták. Már maga a látvány is lenyűgözi a nézőt, ugyanis 70 mm-es filmre forgatták a szent földeket, katasztrófa sújtotta övezeteket, ipari komplexumokat és csodálatos természeti képződményeket bemutató felvételeket.
Azt gondolná az ember, hogy egy dokumentumfilmet narráció nélkül nem lehet végignézni, de a döbbenetes és csodálatos képsorok váltakozása, a különféle kultúrák szembeállítása folyamatos elmélkedésre készteti a nézőt.
