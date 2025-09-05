A 7 talán legjobb film a spiritualitásról, amit ha nem láttál, pótolnod kell

A spiritualitás nem egyenlő a boszorkánysággal, sokkal inkább egyfajta útkeresés és az életöröm megtalálásán alapuló hitrendszer, melynek fő célja, hogy megértsük, az élet értelme nem öncélú, hanem egy magasabb célt szolgál. Az alábbiakban hét teljesen különböző történetű filmet válogattunk össze, amelyek mind a spiritualitás témája köré épülnek, és segítenek abban, hogy jobban megértsd a világot és önmagadat is.

Samsara

A „szamszára” egy szanszkrit szó, melynek jelentése az élet körforgásából adódó változások értelmezése. A film 5 éven keresztül készült, és több mint 5 kontinens 25 pontján forgatták. Már maga a látvány is lenyűgözi a nézőt, ugyanis 70 mm-es filmre forgatták a szent földeket, katasztrófa sújtotta övezeteket, ipari komplexumokat és csodálatos természeti képződményeket bemutató felvételeket.

Azt gondolná az ember, hogy egy dokumentumfilmet narráció nélkül nem lehet végignézni, de a döbbenetes és csodálatos képsorok váltakozása, a különféle kultúrák szembeállítása folyamatos elmélkedésre készteti a nézőt.

