7 cipőszabály egyenesen a stílustanácsadóktól

A cipők, bár sokszor alábecsült kiegészítőként szerepelnek, döntő szerepet játszanak az összkép formálásában, amikor megjelenésünket próbáljuk igazítani az alkalomhoz vagy éppen a hangulatunkhoz. Nem csupán a ruházat kiegészítéseként szolgálnak, hanem képesek teljesen átalakítani és megerősíteni a személyes stílusunkat.

A méret a lényeg

Bármilyen csodás is egy cipő, ha nem a megfelelő méretű, az kényelmetlen, sőt káros is lehet a lábainkra nézve. Ha túl kicsi a cipő, az nem csak szemmel látható feszültséget okozhat a lábunkon, hanem fájdalmat is. Ezért rendkívül fontos, hogy mindig mérjük fel pontosan lábméretünket, mielőtt új cipő vásárlására adjuk a fejünket.

Egy jó tanács, hogy a nap végén vásároljunk cipőt, amikor a lábunk már kicsit megduzzadt a napi tevékenységek során. Így biztosak lehetünk abban, hogy a cipő a nap bármely szakaszában kényelmesen fog illeszkedni.