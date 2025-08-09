5 sminktipp, ami a kerek arcot optikailag látványosan hosszítja

Nagy Emília
Írta 2025.08.09.

A kerek arccal rendelkező hölgyek gyakran keresik azokat a sminktechnikákat, amelyek segíthetnek optikailag megnyújtani az arcforma vonalait. Néhány okosan alkalmazott sminktrükkel nemcsak egyéni előnyeidet emelheted ki, hanem optikailag is megváltoztathatod az arányokat.

Hogyan játssz a kontúrozással?

A kontúrozás az egyik leghatékonyabb módszer az arcformák optikai módosítására. Ehhez nincs szükség professzionális kiegészítőkre, csupán néhány árnyalattal sötétebb púderre vagy bronzosítóra, és egy jó minőségű ecsetre. A kontúrozás lényege, hogy az arc vonalait sötétebb árnyalatokkal emeljük ki, ezzel megnyújtva az arányokat. A legfontosabb területek a halánték, az orcák és az áll vonala. Győződj meg róla, hogy alaposan eldolgoztad az anyagot, a természetes hatás érdekében!

A világos és sötét árnyalatok kontrasztjának használata azonban nemcsak az arc szélességét tudja csökkenteni, hanem a hosszúságát is képes megnövelni. Egy világosabb árnyalatú highlighter segítségével kiemelheted az orrhátat és az arccsontokat, fokozva a hosszabbító hatást.

