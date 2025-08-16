5 ódivatú falszín, amit dizájnerek szerint át kellene már festened
5 ódivatú falszín, amit dizájnerek szerint át kellene már festened

Schuster Borka
Írta 2025.08.16.

Ahogy változik az öltözködés vagy a frizuratrendek világa, ugyanúgy átalakulnak az otthonunkban használt színek is. A lakberendezők szerint vannak olyan falszínek, amelyek egykor népszerűek és divatosak voltak, de ma már idejétmúltnak, unalmasnak vagy épp nyomasztónak hatnak. Ha te is évek óta ugyanazokat a színeket nézed otthonod falaidon, lehet, hogy épp itt az ideje a felfrissítésnek.

Íme 5 falszín, amit a trendteremtők szerint már ideje lenne lecserélni:

Sötét barna

Ez a mély, földes árnyalat sokáig a melegség és otthonosság szimbóluma volt, különösen a 2000-es évek elején. Sokan használták nappaliban, hálószobában vagy akár a konyhában is, főleg bézs és krémszínekkel kombinálva. Mára azonban a sötétbarna túlságosan komor, nehézkes hatást kelt, főként kisebb vagy kevésbé világos terekben.

Mit válassz helyette?

A dizájnerek szerint érdemes világosabb, földközeli árnyalatokra váltani, mint például a homokszín, a meleg taupe vagy a világos terrakotta. Ezek megőrzik a természetes, otthonos érzetet, de frissebb, levegősebb hatást keltenek.

