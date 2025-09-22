5 nyári ruhadarab, ami az őszi gardróbod része lehet
iStock

5 nyári ruhadarab, ami az őszi gardróbod része lehet

Schuster Borka
Írta 2025.09.22.

Te is nehezen engeded el a kedvenc nyári darabjaidat? A jó hír az, hogy nem is kell még eltenned őket a következő szezonig – egy kis kreativitással bőven hordhatóak lesznek még ősszel is! A titok abban rejlik, hogy rétegezz, játssz az anyagokkal, és ne félj az ellentétektől: a könnyed nyári textúrákat remekül kiegészítik a vastagabb, őszi alapdarabok. Mutatjuk, melyik 5 ruhadarabot érdemes kéznél tartanod, és hogyan viseld őket a szeptemberi és októberi hűvösben.

A hosszú szaténszoknya

A nyár egyik legnőiesebb darabja idén kétségkívül a szaténszoknya volt, amely fényes anyagával és könnyed esésével a nappali programokon és esti eseményeken is helyet kapott. Ősszel sem kell lemondanod róla: elég hozzáadni egy vastagabb harisnyát, egy bakanccsal vagy edzőcipővel kombinálni, és a felső részhez egy kötött pulóvert vagy oversize kardigánt választani. Így a szoknya finomságát ellensúlyozza a pulóver rusztikussága, és az egész szett egyszerre lesz kényelmes és elegáns.

