5 lakberendezési koszmágnes, amit lehetetlen alaposan tisztítani

Egyes lakberendezési megoldások valóságos por- és koszcsapdaként működnek. Nézzük, melyek ezek a „piszokmágnes” megoldások, és mit tehetsz ellenük.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ismerős az érzés, amikor egy egész napot eltöltesz a takarítással, másnap pedig úgy néz ki a lakás, mintha hetek óta nem nyúlt volna hozzá senki? Jó hír: lehet, hogy nem benned van a hiba, hanem a lakás bizonyos részleteiben.

Egyes – eléggé kedvelt – lakberendezési megoldások ugyanis valóságos por- és koszcsapdaként működnek. Nem mindegyik orvosolható pénztárcabarát módon, de addig is van pár trükk, amivel tisztábban tarthatod az otthonodat.

Nézzük, melyek ezek a „piszokmágnes” megoldások, és mit tehetsz ellenük: Olvass még a témában 6 gyümölcs, amit jóval olcsóbb magadnak termeszteni Ezeket a dolgokat egyetlen használat után ki kellene mosnod: te többször is használod őket? 5 lakberendezési ötlet az otthoni „nyugi sarok” kialakításához Elsárgult fűre sör? 10 bombasztikus dolog, amire használhatod

1. Nyitott polcok a konyhában és a fürdőben

Bármennyire divatosnak és elegánsnak tűnnek, a nyitott polcok nagyon hamar porosak és zsírosak lesznek. A főzés során a levegőbe kerülő zsírrészecskék összekeverednek a porral, és egy ragacsos réteget képeznek az edényeken és a dekorációkon. A fürdőben pedig a nedvesség és a törölközőkből szálló szösz teszi még szembetűnőbbé a problémát.

Ha szereted a nyitott polcokat, inkább olyan tárgyakat tarts rajtuk, amiket gyakran használsz és mosol, és lehetőleg ne közvetlenül a tűzhely vagy a mosdó fölött legyenek.

A cikk folytatódik, lapozz!