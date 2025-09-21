5 lakberendezési koszmágnes, amit lehetetlen alaposan tisztítani

Ismerős az érzés, amikor egy egész napot eltöltesz a takarítással, másnap pedig úgy néz ki a lakás, mintha hetek óta nem nyúlt volna hozzá senki? Jó hír: lehet, hogy nem benned van a hiba, hanem a lakás bizonyos részleteiben.
Egyes – eléggé kedvelt – lakberendezési megoldások ugyanis valóságos por- és koszcsapdaként működnek. Nem mindegyik orvosolható pénztárcabarát módon, de addig is van pár trükk, amivel tisztábban tarthatod az otthonodat.
Nézzük, melyek ezek a „piszokmágnes” megoldások, és mit tehetsz ellenük:
1. Nyitott polcok a konyhában és a fürdőben
Bármennyire divatosnak és elegánsnak tűnnek, a nyitott polcok nagyon hamar porosak és zsírosak lesznek. A főzés során a levegőbe kerülő zsírrészecskék összekeverednek a porral, és egy ragacsos réteget képeznek az edényeken és a dekorációkon. A fürdőben pedig a nedvesség és a törölközőkből szálló szösz teszi még szembetűnőbbé a problémát.
Ha szereted a nyitott polcokat, inkább olyan tárgyakat tarts rajtuk, amiket gyakran használsz és mosol, és lehetőleg ne közvetlenül a tűzhely vagy a mosdó fölött legyenek.