Ennyire klassz dolgokat készíthetsz a régi ruháidból az otthonodba

Szinte minden háztartásban akad néhány régimódi póló vagy ing, amelyet már nem viselünk. Ezek a ruhadarabok kiválóan alkalmasak arra, hogy egy kis kreativitással új életet leheljünk beléjük. Készíthetünk belőlük díszpárnákat, amelyek nemcsak kényelmet, hanem stílust is visznek otthonunkba.

Párnák és textil kiegészítők készítése

Egyszerűen válassz ki egy mintás vagy színes pólót, vágd le a két fő darabot a párna méretének megfelelően, majd varrd össze őket a három oldal mentén, hagyva egy nyílást a párnabetét behelyezéséhez. Amint készen vagy, máris beleteheted a párnabetétet, és lezárhatod az utolsó oldalt is. Ezzel kész is a saját, egyedi dizájnod szerinti párna!

