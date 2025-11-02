Miért vagy itt a Földön? 5 jel, hogy igazi fényküldött vagy

Berényi Nóri
Írta 2025.11.02.

Talán már te is megfigyelted magadon, hogy milyen nagyfokú érzékenységgel kezeled mások problémáit, sőt talán kicsit magadénak is érzed azokat. Valahogy mindig megtalálnak a nehéz esetek és személyes feladatodnak érzed, hogy másokon segíts. Ideje lenne rájönnöd, hogy talán éppen ezért vagy itt a Földön.

1/5 A legyőzhetetlen belső késztetés

Érezted már, hogy folyamatosan segíteni akarsz másokon? Elsősorban itt nem arra gondolunk, hogy segítesz valakinek, ha megbotlik az utcán, vagy, hogy átadod a helyedet a buszon, mert ezek mind tanult viselkedésminták.

Mi sokkal inkább egy belső késztetésre gondolunk, egyfajta törődésre és igazi figyelemre embertársaid felé.

Jóformán az sem érdekel, ha egy idegenről van szó, te akkor is készséggel hallgatod végig és próbálsz megoldást találni a problémáira.

2/5 Nem vársz érte semmit

Vannak emberek, akik azért lesznek gyógyítók, mert jó pár olyan példát látnak maguk előtt, akiknek ez hozta meg a sikert és a pénzt. Valójában ők soha nem lesznek olyan hitelesek és sikeresek, mint azok, akik erre születtek.

Könnyen felismerehetőek a fényküldöttek, ők ugyanis ténylegesen érdeklődnek felőled, meghallgatnak és hasznos tanácsokkal látnak el úgy, hogy nem várnak cserébe semmit.

Talán furcsa lehet a mai világban ez az önzetlen viselkedés, de az a helyzet, hogy ők abból nyernek energiát, ha segíthetnek embertársaikon. Nem biztos, hogy egy coach, vagy pszichológus formájában jelenik meg az életedben egy fényküldött.

Az is lehet, hogy valamelyik családtagod, barátod, vagy az egyik kollégád lesz az, akiben meglátod ezt.

3/5 Nem csak az anyagi világ érdekel

Egy igazi fényküldött nem elégszik meg azzal, ha ismeri a látható anyagi világot. Úgy is mondhatnánk, hogy ez sokkal kevésbé érdekli, mint a láthatatlan.

Persze itt is helyt kell állniuk, de elsősorban nem itt tudnak kiteljesedni.

Nem az az elsődleges cél, hogy minél több pénz legyen a bankszámlájukon, ez csak egy pozitív hozadéka tevékenységüknek.

Tehát az egy nagyon jó dolog, ha érzed a késztetést, de ne hagyd, hogy az anyagi dolgok más irányba vigyenek.

