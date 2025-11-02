Miért vagy itt a Földön? 5 jel, hogy igazi fényküldött vagy

Vannak emberek, akik azért lesznek gyógyítók, mert jó pár olyan példát látnak maguk előtt, akiknek ez hozta meg a sikert és a pénzt. Valójában ők soha nem lesznek olyan hitelesek és sikeresek, mint azok, akik erre születtek.



Könnyen felismerehetőek a fényküldöttek, ők ugyanis ténylegesen érdeklődnek felőled, meghallgatnak és hasznos tanácsokkal látnak el úgy, hogy nem várnak cserébe semmit.



Talán furcsa lehet a mai világban ez az önzetlen viselkedés, de az a helyzet, hogy ők abból nyernek energiát, ha segíthetnek embertársaikon. Nem biztos, hogy egy coach, vagy pszichológus formájában jelenik meg az életedben egy fényküldött.



Az is lehet, hogy valamelyik családtagod, barátod, vagy az egyik kollégád lesz az, akiben meglátod ezt.



