iStock

5 hely, ahová ki szoktam ruccanni hétvégén, és óriási feltöltődést ad

Nyul Debóra
Írta 2025.09.20.

Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor a hétköznapok rohanása után arra vágyunk, hogy valahol megálljunk, levegőt vegyünk, és újra kapcsolatba lépjünk önmagunkkal. Én Vas vármegyében élek, és szerencsére olyan környezetben, ahol ez a feltöltődés könnyen elérhető valóság.

Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor a hétköznapok rohanása után arra vágyunk, hogy valahol megálljunk, levegőt vegyünk, és újra kapcsolatba lépjünk önmagunkkal, a természettel, vagy akár a közösséggel.

Én Vas vármegyében élek, és szerencsére olyan környezetben, ahol ez a feltöltődés nemcsak álom, hanem könnyen elérhető valóság. Hétvégenként rendszeresen útra kelek, és van öt hely, ahová mindig örömmel térek vissza, mert bármelyiket is választom, megtalálom azt a nyugalmat és inspirációt, ami segít megőrizni a belső egyensúlyt, és új erővel töltekezni.

1. Őrség

szallas.hu

Az Őrség nem csupán egy vidék, hanem egy életérzés. Ahogy belépek az apró falvak közé, ahol a régi parasztházak mesélnek a múltról, és ahol a természet olyan közelségbe kerül, mintha a saját részem lenne, azonnal megnyugszik a lelkem.

Olvass még a témában

A zöld erdők mélyén tett kirándulások, a csendes patakpartok, a tiszta levegő mind-mind a városi zaj és rohanás ellenpontjai. Az Őrségben való barangolás során úgy érzem, mintha az idő lassabban telne, és az ember sokkal jobban rá tud hangolódni önmagára. Minden egyes séta, minden egyes pillanat itt segít feltöltődni, és visszanyerni azt a természetes harmóniát, ami a hétköznapokban olykor elvész.

