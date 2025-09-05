5 film, ami hetekig a gondolataidban marad, annyira lebilincselő
5 film, ami hetekig a gondolataidban marad, annyira lebilincselő

Arany Inez
Írta 2025.09.05.

Az 1994-es A remény rabjai nem csak egy egyszerű börtöndrámaként maradhat meg az emlékezetünkben, hanem mint az emberi kitartás és szellemi ellenállás erőteljes példája. Stephen King novellája alapján készült, de sokan egyedülálló alkotásként tekintenek rá. A főszereplő Andy Dufresne (Tim Robbins) odüsszeuszi utat jár be a Shawshank börtönön belül, mindeközben kiépítve a remény légkörét, amely sokszor az egyetlen túlélési formát jelenti számukra.

A remény rabjai

A film végére a nézők szembesülnek azzal a felismeréssel, hogy a remény, bármennyire is elérhetetlennek tűnik néha, mindig köztünk van, és a legkilátástalanabb helyzetekben is magunkkal vihetjük. A film képes érzelmi szálakon mozgatni a nézőt, és az optimizmus apró szikráját elültetni szívünk legmélyebb zugaiban.

