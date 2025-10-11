5 dolog, amitől kisebbnek tűnik az előszoba – Így tágítsd optikailag a teret

Az előszoba (vagy folyosó) sok lakásban olyan átmeneti tér, amit gyakran elhanyagolunk. Emiatt könnyen olyan területté válhat, amely szűkösnek, fojtogatóan szűknek hat — pedig egészen apró változtatásokkal tágasabbnak, barátságosabbnak érezhetjük.
Az alábbiakban öt tipikus hibát mutatok be, és azt is, hogyan orvosolhatod őket, hogy az előtér méltón mutassa be, milyen is az otthonod!
Sötét futószőnyeg vagy hosszanti futó
Ha az előszobád padlóján egy sötét színű szőnyeg fut végig, az vizuálisan „elnyeli” a fényt, és aláhúzza a hosszúkás, keskeny jelleget. A sötét futószőnyeg olyan, mint egy fekete folyó, amely elnyeli a fényt – ezáltal fokozza, hogy a tér szűknek és alacsonynak tűnik.
Hogyan hozhatod helyre?
Válassz világosabb vagy közepes tónusú futószőnyeget, amely visszaveri a fényt! Kísérletezz mintákkal: egy finom, visszafogott mintázat megtörheti a monoton látványt, és ügyelj arra, hogy a szőnyeg ne legyen túl széles; hagyj elegendő teret a fal mellett.