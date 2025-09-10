5 dolog, amitől évtizedekkel öregebbnek tűnik a nappalid 2025-ben

A csak mutatóba készült nappalik
Elmúltak azok az idők, amikor a nappali csak ünnepekkor nyílt meg, és szinte tilos volt benne élni. Ha szereted a hagyományosabb, elegánsabb berendezést, az rendben van – de ne vidd túlzásba. A féltve őrzött bútorokat és dekorációkat inkább tárold más helyiségben, hiszen a nappali akkor tölti be a funkcióját, ha tényleg használod is. Ezen könnyen segíthetsz: például egy könnyen tisztítható kanapéhuzattal, vagy azzal, ha időnként elteszed a törékeny dekorokat. Így a tér barátságos és élhető marad, és nem csak dísznek szolgál.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/5Következő»