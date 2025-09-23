5 dolog, amit gyakran a fürdőszobaszekrénybe teszel, pedig nagy hiba
iStock

5 dolog, amit gyakran a fürdőszobaszekrénybe teszel, pedig nagy hiba

Nyul Debóra

Írta 2025.09.23.

Nyul Debóra
Írta 2025.09.23.

A fürdőszoba a nyugalom szigete lehet, de nem minden otthoni holminak való ez a párás, nedves környezet. Ismerd meg, mely tárgyaknak érdemes más helyet keresni.

A fürdőszoba a nyugalom szigete lehet, de nem minden otthoni holminak való ez a párás, nedves környezet. A Southern Living szakértők segítségével rávilágított arra, melyek azok a dolgok, amelyek bár gyakran a fürdőszobaszekrényben landolnak, máshol sokkal jobb helyük lenne.

Amikor a fürdőszobai tárolás kerül szóba, hajlamosak vagyunk minden kéznél lévő helyet kihasználni – fiókokat, szekrényeket, polcokat. Elvégre mi lehet kényelmesebb annál, mint ha minden szükséges holmi ott van, ahol reggelente készülődünk? Ám a profi rendszerezők mást mondanak: a párás levegő, a hőingadozás és a helyszűke miatt sok személyes tárgy valójában jobban járna, ha máshol kapna helyet.

1. Extra vécépapír – csak módjával!

A legtöbbünk számára magától értetődő, hogy az extra gurigák a fürdőben maradnak – elvégre ki akar folyton a kamrába szaladni? Azonban Eryn Donaldson szerint ez nem a legjobb ötlet. A nedvesség idővel eldeformálhatja a papírt, sőt, akár dohos szagot is okozhat.

Tipp: Tarts maximum 1-2 gurigát a fürdőben – egy diszkrét kosárban vagy szekrényben –, de a nagyobb készletet inkább a folyosói szekrényben vagy más, száraz helyen tárold.

