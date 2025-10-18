5 boho frizura idén őszre: a szezon legnagyobb trendje
iStock

5 boho frizura idén őszre: a szezon legnagyobb trendje

Schuster Borka
2025.10.18.

Az idei ősz a természetes, mégis gondosan megkomponált boho frizuráké. Ez a stílus a szabadságot és a természetességet helyezi előtérbe, miközben elbűvölő bohém sikket kölcsönöz.

Ahogy a nyári lazaság átadja helyét az őszi rétegeknek, a hajdivat is finoman változik: az idei szezon a természetes, mégis gondosan megkomponált boho frizuráké. Ez az irányzat nem új, de 2025 őszén új életre kel — lazább, romantikusabb és sokkal személyesebb formában.

A boho stílus esszenciája a szabadság, a természetesség és a „nem tökéletes, de nagyon is megjegyezhető” megjelenés. Akár hosszú hajad van, akár rövid, ezek a frizurák könnyedén igazodnak a mindennapokhoz, miközben megőrzik azt az elbűvölő, bohém sikket, amitől minden mozdulatod filmbe illő lesz.

Laza, hullámos textúra – a természetes elegancia

A boho frizurák alapja a természetes hullám, amely úgy fest, mintha a szél és a napsütés formálta volna. A klasszikus göndörítés helyett most a „soft wave” technika hódít: hajvasalóval vagy nagy átmérőjű hajsütővassal, laza mozdulatokkal érdemes hullámokat készíteni, majd ujjakkal szétbontani őket. A cél nem a precíz, hanem a kissé rendezetlen hatás. A száraz sampon és a texturáló spray itt a legjobb barátod — ezek adják meg azt a finom volument és matt fényt, amitől a haj élőnek és bohémnek tűnik.

    HOZZÁSZÓLÁSOK