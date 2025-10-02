5 árulkodó jel, hogy a párod titokban másra gondol
iStock

5 árulkodó jel, hogy a párod titokban másra gondol

O. Zselyke
2025.10.02.

A párkapcsolatok bonyolult hálójában olykor előfordulhat, hogy az egyik fél titokban másra gondol. Bár ez nem mindig jelenti azt, hogy a dolgok vége szakadnak, mégis fontos felismernünk az árulkodó jeleket. Ezzel nem csupán a kapcsolatunkat védhetjük meg, de önmagunkat is óvhatjuk a fájdalomtól. Az alábbiakban öt jelet osztunk meg, amelyekről felismerhetjük, ha a párunk érzelmileg máshol kalandozik.

1. Kihűlt intimitás

Az egyik legszembetűnőbb jel, hogy a párod titokban másra gondol, a fizikai és érzelmi intimitás hiánya. Ha eddig szinte ragaszkodott hozzád és minden pillanatot veled akart tölteni, de most inkább távolságtartó, érdemes elgondolkodnod.

Az intimitás nem csupán a fizikai közelséget jelenti, hanem azt is, hogy megvan-e még az a különleges érzelmi kapcsolat kettőtök között. Ha kezded azt érezni, hogy valami kihűlt, talán érdemes beszélgetni róla.

