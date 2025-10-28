Lehet „okossá nevelni” egy gyereket? Ezek a szülői módszerek óriási fejlődést hoznak

Hogy micsoda? Már nekikészültél a feladatok listájának megírásához, most meg azzal indítunk, hogy egyáltalán ne is csinálj semmit? Igen, sokszor ez a legjobb, amit tehetsz. Egy igazán tehetséges gyerek ugyanis ki fogja taposni a saját ösvényét. Ebben persze segíthetsz, az útját egyengetheted és adhatsz neki tanácsokat, hiszen mégis te vagy a felnőtt, de ne jelöld ki előre, hogy merre menjen, mikor mit kell elérnie és mi az, amin dolgoznia kell.



Az igazán rátermett gyerekek, akikben a tehetség és a kíváncsiság is dolgozik, maguk is megtalálják az útjukat – arról nem is beszélve, hogy a gyerekkornak kifejezetten az útkeresésről, a próbálkozásokról, az érdeklődési kör megtalálásáról kell szólnia.



Ha előre megmondod a gyerekednek, hogy mi az, amiben ő jó és amivel mindenképpen foglalkoznia kell, lehet, hogy elveszed tőle a lehetőséget, hogy felfedezzen valamit, amiben még jobb lehet.



