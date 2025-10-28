Lehet „okossá nevelni” egy gyereket? Ezek a szülői módszerek óriási fejlődést hoznak

Minden gyerekben ott van a potenciál, és a szülők feladata az is, hogy megtanítsák csemetéjüknek, hogyan hozhatják ki magukból a legtöbbet. Ezek a gyakorlati tanácsok segíthetnek, ha csemetéd az átlagosnál magasabb intelligenciával bír, és nem szeretnéd, hogy a tehetsége elkallódjon.
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton
1/4 Ne csinálj semmit
Hogy micsoda? Már nekikészültél a feladatok listájának megírásához, most meg azzal indítunk, hogy egyáltalán ne is csinálj semmit? Igen, sokszor ez a legjobb, amit tehetsz. Egy igazán tehetséges gyerek ugyanis ki fogja taposni a saját ösvényét. Ebben persze segíthetsz, az útját egyengetheted és adhatsz neki tanácsokat, hiszen mégis te vagy a felnőtt, de ne jelöld ki előre, hogy merre menjen, mikor mit kell elérnie és mi az, amin dolgoznia kell.
Az igazán rátermett gyerekek, akikben a tehetség és a kíváncsiság is dolgozik, maguk is megtalálják az útjukat – arról nem is beszélve, hogy a gyerekkornak kifejezetten az útkeresésről, a próbálkozásokról, az érdeklődési kör megtalálásáról kell szólnia.
Ha előre megmondod a gyerekednek, hogy mi az, amiben ő jó és amivel mindenképpen foglalkoznia kell, lehet, hogy elveszed tőle a lehetőséget, hogy felfedezzen valamit, amiben még jobb lehet.
2/4 Mondj kevesebbet, kérdezz többet!
A legtöbb gyerekre igaz, de a különösen tehetségesekre még inkább, hogy a nyitott kérdésekkel irányított beszélgetésekből többet tanulnak, mint a leckékből.
Ha tehát legközelebb szeretnél neki megmutatni vagy elmagyarázni, ne kezdj bele egy kiselőadásba, inkább kérdezd meg tőle, hogy szerinte mi miért van úgy, mi hogyan működik, majd ha kell, kérdésekkel vezesd őt rá a válaszra.
Ezek a beszélgetések nem csak mélyebben maradnak meg a lurkókban, de sokkal jobban tornáztatják közben a szürkeállományukat, mintha csak kész és megkérdőjelezhetetlen információt kapnának.
Arra persze figyelj, hogy ne csinálj mindenből kvízműsort, ezeknek a beszélgetéseknek leginkább akkor van értelme, ha a gyerek is élvezi őket és érdeklődik a téma iránt.
Vannak gyerekek, akik igazi kis könyvmolyok, az osztály éltanulói, és még a legnépszerűbbek között is ott vannak. Sajnos azonban az is gyakran előfordul, hogy a tudományokban jeleskedő gyerekek akár egészen a felnőtt korig is nehezen illeszkednek be, nehézkesen találnak barátokat. Fontos figyelembe venni, hogy nem várhatod el a gyerekedtől, hogy minden területen jeleskedjen, és egyszerűen vannak olyan introvertált személyiségek, akik nem feltétlenül lesznek soha a társaság középpontjai.
Nem érdemes emiatt nyomást gyakorolni a kölyökre, mert csak még több gát és szorongás alakul ki benne a szociális kapcsolatait illetően, arra viszont érdemes odafigyelni, hogy ne legyen magányos.
Ha talál olyan közeget, amiben jól érzi magát, amiben fel tud engedni, akkor neked is érdemes külön hangsúlyt fektetni arra, hogy ezzel a társasággal kapcsolatban tudjon maradni.