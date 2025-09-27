A lakberendezés titka: A 3-as szabály varázsa a dekorációban

A lakberendezés izgalmas világa tele van apró, ám mégis sorsdöntő részletekkel, amelyek meghatározzák otthonunk hangulatát és stílusát. Egy belsőépítészeti trükk, a szakértők körében népszerű „3-as szabály” rendkívül egyszerű, mégis látványos eredményeket érhetünk el segítségével.

Mi is pontosan a 3-as szabály?

A „3-as szabály” valójában egy vizuális trükk, amely a dekorációban a tárgyak hármas csoportosításának előnyét használja ki.

Az emberi szemet és agyat különösen vonzza a három elem harmóniája, amely aszimmetrikussága miatt az érdeklődést felkelti és a tekintetet irányítja. 4-5 elem is mutatós együtt, de csak akkor, ha a három fő elem valamelyike ismétlődik (pl. pl. egy gyertya helyett kettőt helyezünk a másik két tárgy mellé)

Ez a módszer különösen jól alkalmazható bármilyen típusú dekorációs elem esetében, legyen szó könyvekről, képkeretekről, vázákról vagy lámpákról. A legfontosabb, hogy az elemek különböző méretűek és formájúak legyenek, hogy dinamikát vigyenek a térbe.

