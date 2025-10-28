Címlap / Névnapok / 2025. október 28.: Simon és Szimonetta...

2025. október 28.: Simon és Szimonetta ünnepelnek – legyen csodás a napotok!

2025.10.28.

Ma, október 28-án a Simon és a Szimonetta ünnepelnek – boldog névnapot kívánunk minden érintettnek! A magyar névnapok között ezen a napon Szent Simon és Júdás Tádé apostolok emléknapja áll a középpontban, ezért több naptárban ilyenkor a Tádé név is feltűnik. Ma tehát Magyarországon a következő neveket köszöntjük: Simon, Szimonetta (és egyes névjegyzékek szerint Tádé).

Néphagyományok és érdekességek ehhez a naphoz
Ma a régi kalendáriumok szerint Simon–Júdás napját tartjuk, amelyhez számos népi megfigyelés kapcsolódik. A gazdák ma fokozottan figyelik az időjárást: a néphit szerint ha ezen a napon erős a szél, kemény, hosszan tartó tél közeleg, ha pedig csendes, derült az idő, enyhébb télre számítunk. Sok vidéken a pásztorok ma kezdik meg a kosok beengedését az anyajuhok közé, és több helyütt a fokhagyma őszi duggatását is ehhez a naphoz kötik. A templomokban több településen ma tartják a Simon–Júdás-búcsút is. Apró naptári érdekesség, hogy ma az év 302. napját írjuk, és 63 nap van hátra az esztendőből.

Simon – eredet, jelentés, hírességek, személyiségjegyek
A Simon bibliai eredetű férfinév, a héber Simeon/Shim’ón névből származik. Jelentése: „meghallgatás”, „Isten meghallgatta” – a név a figyelemre, a meghallásra, a válaszra utal. A keresztény hagyományban több kiemelkedő alak viseli: Szent Simon, a zelóta apostol ma ünnepelt társvédőszent, és Simon Péter – akit Jézus nevez el Péternek – eredeti neve szintén Simon. Változatai és rokonnevei több nyelvben elterjedtek, a magyarban a Simó régies forma is ismert.

Híresebb Simónok közül a mai névnaphoz kapcsolódva felidézheted például Simon Cowell brit televíziós producert, Simon Baker ausztrál színészt, Simon Pegg brit színészt és írót, vagy Simon Le Bon zenészt (Duran Duran). A név az utóbbi években Magyarországon is újra divatba jön, sokan választják letisztult, nemzetközi csengése miatt.

Olvass még a témában

Személyiség a név jelentése alapján: mivel a Simon jelentése a meghallgatáshoz kötődik, a mai névnaposokhoz gyakran társítjuk az empatikus, figyelmes, megbízható karaktert. A név szimbolikája a kapcsolódás erejét hordozza, ezért a Simonok sokszor jó közvetítők, akik képesek higgadtan meghallgatni és összefogni másokat. A név numerológiai-pszichológiai olvasatában a „meghallgatás” motívuma a 2-es energia minőségeit idézi: együttműködés, diplomácia, érzékeny intuíció – kiegészülve egy céltudatos, kitartó vonallal, amely a mindennapi feladatokban stabilitást teremt.

