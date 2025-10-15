Ma, október 15-én Teréz és Aranka névnapját ünnepeljük. Milyen a személyiségük?
iStock

Címlap / Névnapok / Ma, október 15-én Teréz és Aranka...

Ma, október 15-én Teréz és Aranka névnapját ünnepeljük. Milyen a személyiségük?

Arany Inez
Írta 2025.10.15.

Ma, 2025. október 15-én Magyarországon teréz és aranka névnapját ünnepeljük, de ezen a napon néhány más név is megemlékezést kap, például aurélia, auróra, berény, dominik, hedda, hédi, hedvig, rella, relli, rézi, tegza, tekla, tereza, teréza, terézia, teri, terka, tessza, vilma is.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Ma, 2025. október 15-én Magyarországon Teréz és Aranka névnapját ünnepeljük, de ezen a napon néhány más név is megemlékezést kap, például Aurélia, Auróra, Berény, Dominik, Hedda, Hédi, Hedvig, Rella, Relli, Rézi, Tegza, Tekla, Tereza, Terézia, Tessza, Vilma is.

Teréz

Teréz név görög eredetű, jelentése vitatott, de az egyik ismert magyarázat szerint származhat egy földrajzi helynévből, például a Thera (Santorini) vagy Tarasz városából. Másik elképzelés szerint jelentheti az „arató” vagy „vadásznő” jelentést. A név történelmi hírnevét elsősorban Avilai Nagy Szent Terézia adja, aki a 16-17. században élt spanyol karmelita apáca és egyházi doktor volt, aki fiatalon a szerzetesi életet választotta, szellemi és lelki élete példaértékű volt.

A Teréz nevet viselő személyisége általában erős akaratú, céltudatos, ugyanakkor érzékeny és empatikus típus. Szívügyük az igazság és mások segítése, gyakran vezető szerepeket töltenek be, mert kitartásuk és elkötelezettségük révén képesek nehézségeken felülkerekedni. A Terézek gyakran kíváncsiak és bölcsek, elmélyülnek a lelki és szellemi kérdésekben.

Olvass még a témában

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Ma, október 15-én Teréz és Aranka névnapját ünnepeljük. Milyen a személyiségük?

Ma, október 15-én Teréz és Aranka névnapját ünnepeljük. Milyen a személyiségük?
Időjárás 2025. október 15.: Ma nem lesz 16 foknál melegebb

Időjárás 2025. október 15.: Ma nem lesz 16 foknál melegebb
Akik minden nap csókolóznak, tovább élnek – szakértők szerint

Akik minden nap csókolóznak, tovább élnek – szakértők szerint
5+1 különleges szilveszteri szett, ha unod a kis feketét

5+1 különleges szilveszteri szett, ha unod a kis feketét
Ilyen karrier passzol hozzád születésnapod alapján

Ilyen karrier passzol hozzád születésnapod alapján
Mutatjuk az idei legszebb karácsonyfa trendeket – Egyeznek az ízléseddel?

Mutatjuk az idei legszebb karácsonyfa trendeket – Egyeznek az ízléseddel?
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK