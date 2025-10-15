Ma, október 15-én Teréz és Aranka névnapját ünnepeljük. Milyen a személyiségük?

Ma, 2025. október 15-én Magyarországon Teréz és Aranka névnapját ünnepeljük, de ezen a napon néhány más név is megemlékezést kap, például Aurélia, Auróra, Berény, Dominik, Hedda, Hédi, Hedvig, Rella, Relli, Rézi, Tegza, Tekla, Tereza, Terézia, Tessza, Vilma is.
Teréz
Teréz név görög eredetű, jelentése vitatott, de az egyik ismert magyarázat szerint származhat egy földrajzi helynévből, például a Thera (Santorini) vagy Tarasz városából. Másik elképzelés szerint jelentheti az „arató” vagy „vadásznő” jelentést. A név történelmi hírnevét elsősorban Avilai Nagy Szent Terézia adja, aki a 16-17. században élt spanyol karmelita apáca és egyházi doktor volt, aki fiatalon a szerzetesi életet választotta, szellemi és lelki élete példaértékű volt.
A Teréz nevet viselő személyisége általában erős akaratú, céltudatos, ugyanakkor érzékeny és empatikus típus. Szívügyük az igazság és mások segítése, gyakran vezető szerepeket töltenek be, mert kitartásuk és elkötelezettségük révén képesek nehézségeken felülkerekedni. A Terézek gyakran kíváncsiak és bölcsek, elmélyülnek a lelki és szellemi kérdésekben.
