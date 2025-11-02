Címlap / Névnapok / 2025. november 2., Achillesz és Achát...

2025. november 2., Achillesz és Achát névnapja – sok szeretettel köszöntjük!

Ma, 2025. november 2-án a magyar naptár szerint elsősorban Achillesz névnapját ünnepeljük. Egyes névkalendáriumok a mai naphoz sorolják az Akhilleusz és az Achille változatot is, így ha e nevek valamelyikét viseled, ma téged ünneplünk. Ezen a napon Magyarországon Halottak napját is tartjuk, ezért sokan gyertyát gyújtunk és meglátogatjuk szeretteink sírját – a csendes emlékezés és a meghittség átitatja a mai nap hangulatát.

Achillesz – eredet, jelentés, híres viselői, személyiségkép
Az Achillesz név a görög Akhilleusz névből származik. Eredete bizonytalan, de a leggyakrabban emlegetett magyarázat szerint az ógörög achos (bánat, fájdalom) és laos (nép) elemekből tevődik össze, vagyis a név jelentése lehet „a nép bánata/fájdalma”, illetve „fájdalmat hozó”. Más nyelvészeti megközelítések az Achelóosz folyó nevével, illetve tengeristenek kultuszával hozzák összefüggésbe – ettől a névnek van egy mitikus, hősi felhangja is. A köznyelvben ismert kifejezés az „Achilles-sarok”, amely a sebezhető gyenge pontra utal; az orvostudományban pedig a „Achilles-ín” elnevezés őrzi a név emlékét.

Híres viselők közül a legismertebb maga a mitológiai hős, Akhilleusz, de modern formában is akadnak: Achille Ratti (XI. Piusz pápa), Achille Castiglioni (legendás olasz formatervező), Achille Bonito Oliva (olasz művészettörténész), Achille Mbembe (kameruni filozófus) vagy Achille Varzi (olasz autóversenyző).

Személyiségkép: Az Achillesz név hangzása és mitikus aurája alapján sokszor a harcos, vezető alkat archetípusához kapcsolják. Numerológiai értelmezésekben gyakran az 1-es és 8-as energia társul hozzá: kezdeményezőkészség, versenyszellem, erős akarat, kitartás és ambíció. Ugyanakkor a „hős” típus Achilles-sarka a türelmetlenség vagy a sértettség, ezért aki ezt a nevet viseli, akkor érzi magát igazán egyensúlyban, ha a nagy lendület mellé tudatos önreflexiót és együttérzést is párosít.

Akhilleusz – a klasszikus alak, legendák és személyiségjegyek
Az Akhilleusz a név eredeti, klasszikus görög formája, ezért ma ezt a változatot is ünnepeljük. A névhez szorosan kötődik az Iliász világa: Thetisz istennő a monda szerint a Sztüx vizébe mártotta gyermekét, hogy sebezhetetlenné tegye, ám a sarkát fogta, így maradt meg az egyetlen gyenge pont. Akhilleusz Trója ostromának legnagyobb hőse, Hektor legyőzője, Patroklosz barátja – története a hősiesség, lojalitás és a végzet örök témáit hordozza.

