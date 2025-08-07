A 2025-ös K-beauty minimalizmus: koreai bőrápolás 4 lépésben

Tisztítás: a ragyogó bőr alapja
A koreai szépségápolási rutin első és egyik legfontosabb lépése a megfelelő tisztítás. A 2025-ös trendekben ez egy egyfázisú tisztítással valósul meg, amely mind az olajos, mind a vízbázisú szennyeződéseket eltávolítja. Itt az ideje, hogy elbúcsúzzunk a voltaképpeni komplikált, többfázisú tisztító rutintól.
A formulák finoman, de hatékonyan távolítják el a szennyeződéseket, miközben megőrizzük a bőr természetes lipidrétegét. Ez nemcsak a bőrt készíti elő a következő lépésekre, de már önmagában is egy jelentős pozitív változást eredményezhet, különösen a stresszes, szennyezett városi környezetben élők számára.
