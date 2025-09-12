10 dolog, amit te is csináltál, ha a 2000-es években voltál tini

Ó, azok a régi szép idők, amikor még betárcsázós volt az internet és meglepően magas telefonszámlát tudtál produkálni, ha túl sokáig böngésztél az Internet Explorerben! Ha a 2000-es években voltál tini, akkor a következő dolgok biztosan előcsalogatnak néhány emléket.
1/10 MSN
Az MSN 1999-ben indult hódító útjára és egészen 2014-ig bírta. Rengeteg izgalmas funkciót tartogatott mindenkinek, például beállíthattad, hogy mindenki lássa, mit hallgatsz, együtt aknakeresőzhettetek, rengeteg furcsa karakterrel és betűtípussal adhattad az ismerőseid tudtára, hogy mit érzel, vagy éppen kibe vagy szerelmes. Emellett persze az állapotodat is beállíthattad, de rejtett üzemmódban is maradhattál. A kacsintás mellett több animált figurával is idegesíthetted a barátaidat, talán az egyik legutáltabb dolog a rezgetés volt, amit mindenki használt, ha éppen nem reagált valaki. Ha a kiszemelted is a barátaid között volt, akkor többször ki- és bejelentkeztél, hátha felfigyel.
2/10 Videotéka
Igaz, hogy a videotékák már egy évtizeddel korábban is népszerűek voltak, de még az ezredforduló környékén is sokan mentek DVD-t kölcsönözni. Volt abban valami izgalmas dolog, hogy bóklászol a tékában és keresed, mit nézzetek meg a barátaiddal. Persze időnként a horrorfilmeknél kötöttél ki, de végül mégis egy csajos DVD lett a nyerő esti választás.