10 dolog, amit te is csináltál, ha a 2000-es években voltál tini

Az MSN 1999-ben indult hódító útjára és egészen 2014-ig bírta. Rengeteg izgalmas funkciót tartogatott mindenkinek, például beállíthattad, hogy mindenki lássa, mit hallgatsz, együtt aknakeresőzhettetek, rengeteg furcsa karakterrel és betűtípussal adhattad az ismerőseid tudtára, hogy mit érzel, vagy éppen kibe vagy szerelmes. Emellett persze az állapotodat is beállíthattad, de rejtett üzemmódban is maradhattál. A kacsintás mellett több animált figurával is idegesíthetted a barátaidat, talán az egyik legutáltabb dolog a rezgetés volt, amit mindenki használt, ha éppen nem reagált valaki. Ha a kiszemelted is a barátaid között volt, akkor többször ki- és bejelentkeztél, hátha felfigyel.



