1990 előtt születettek, mit tudtok, amit a mai fiatalok már nem?

Nyomkövető
Kirándulni mentünk egy társasággal és meglepődtem, hogy a fiatalok már egyáltalán nem tudnak térképet olvasni. A telefonjukon nézték a túraútvonalat, ami jól működött egészen addig, amíg meg nem szűnt a jel, félúton az erdőben.
Gyöngybetűkkel
Barátnőm gyerekei Amerikában nőttek fel és nem tudnak folyóírást olvasni. Már mindenhol számítógéppel tanulnak a gyerekek és a kézírás elavulttá vált. Szerintem ez szörnyű, de az én gyerekeimet is látom, hogy nem papírra, hanem a telefonjukba jegyzetelnek.
46 éves vagyok és mivel az én korosztályom még tanult egy évig oroszul a suliban, azzal szórakoztunk középiskolában, hogy cirill betűkkel leveleztünk a barátnőimmel. Ez a képességem ma már menő titkosírásnak számít.
Sebességek
A mai fiatal lányok egy része már nem tud váltós autót vezetni, csak automatát. Emlékszem, nekem mekkora stressz volt kézifékkel elindulni emelkedőn a rutin vizsgán, de nekik ma már nem kell ezen izgulniuk, csak nyomják a gáz- és fékpedált, mint a dodzsemben.