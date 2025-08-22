1990 előtt születettek, mit tudtok, amit a mai fiatalok már nem?
unsplash.com

Címlap / Kikapcsolódás / Tech és kütyük / 1990 előtt születettek, mit tudtok,...

1990 előtt születettek, mit tudtok, amit a mai fiatalok már nem?

Szőke Angéla
Írta 2025.08.22.

A világ olyan gyorsan fejlődik, hogy már 35 évesen is lehetsz már „boomer”, aki titkos ősi tudás birtokában van.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Nyomkövető

Kirándulni mentünk egy társasággal és meglepődtem, hogy a fiatalok már egyáltalán nem tudnak térképet olvasni. A telefonjukon nézték a túraútvonalat, ami jól működött egészen addig, amíg meg nem szűnt a jel, félúton az erdőben.

Gyöngybetűkkel

Barátnőm gyerekei Amerikában nőttek fel és nem tudnak folyóírást olvasni. Már mindenhol számítógéppel tanulnak a gyerekek és a kézírás elavulttá vált. Szerintem ez szörnyű, de az én gyerekeimet is látom, hogy nem papírra, hanem a telefonjukba jegyzetelnek.

46 éves vagyok és mivel az én korosztályom még tanult egy évig oroszul a suliban, azzal szórakoztunk középiskolában, hogy cirill betűkkel leveleztünk a barátnőimmel. Ez a képességem ma már menő titkosírásnak számít.

Mások ezeket olvassák

Sebességek

A mai fiatal lányok egy része már nem tud váltós autót vezetni, csak automatát. Emlékszem, nekem mekkora stressz volt kézifékkel elindulni emelkedőn a rutin vizsgán, de nekik ma már nem kell ezen izgulniuk, csak nyomják a gáz- és fékpedált, mint a dodzsemben.

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Nagy társaság, nagy nyomás – avagy a túl sok barát valóban teher?

Nagy társaság, nagy nyomás – avagy a túl sok barát valóban teher?
Ilyen barát vagy születési hónapod alapján

Ilyen barát vagy születési hónapod alapján
Így találhatsz rá a belső kincseskamrádra meditáció segítségével

Így találhatsz rá a belső kincseskamrádra meditáció segítségével
Ki volt a leggonoszabb ember, akihez valaha szerencséd volt?

Ki volt a leggonoszabb ember, akihez valaha szerencséd volt?
Mi volt a legnagyobb Facebook-botrány, ami a szemed előtt zajlott le?

Mi volt a legnagyobb Facebook-botrány, ami a szemed előtt zajlott le?
A legmenőbb copfok toplistája – próbáld ki őket sorban!

A legmenőbb copfok toplistája – próbáld ki őket sorban!
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK