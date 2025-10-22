12 keretes manikűr, ami festményekkel vetekszik

Sok manikűrös tehetsége vetekszik a festőkével, hiszen elképesztően részletgazdag mintákkal dekorálják még akár a kisujjadon lévő körmöt is. Ha alapvetően kedveled a művészi manikűröket, összegyűjtöttünk néhány lenyűgöző keretes manikűrt, amivel feldobhatod a körmeidet. Lesz itt minden: a minimalista formáktól egészen a klasszicista belsőépítészet díszeit idéző mintákig mindenből mutatunk egy kicsit.

Arany keretes pasztellek

Ez a manikűr elképesztően aranyos és romantikus, akár a Bridgertonba is beillene. A virágos apró festményeket gyönyörűen körbeöleli az arany keret.

