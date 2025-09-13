10 sorozat őszre, amit kár lenne kihagyni a bekuckózós estékre

Ahogy beköszönt a hűvösebb idő, nincs is jobb program, mint bekuckózni a kanapéra és elmerülni valami igazán izgalmas történetben. Ha te is hangolódsz az otthon töltött, meghitt estékre, semmiképp se hagyd ki a bien nagy őszi sorozatkalauzát.

Nézzünk szembe a valósággal, az őszi sorozatpremiereket egész évben izgatottan vártuk. Ahogy beköszönt a hűvösebb idő, nincs is jobb program, mint bekuckózni a kanapéra egy finom nasi és ital társaságában, és elmerülni valami igazán izgalmas, körmöt rágós történetben. Megérkezett a bűntudat nélküli sorozat maratonok időszaka, mi pedig teljes készenlétben várjuk. Ha te is hangolódsz az otthon töltött, meghitt estékre, semmiképp se hagyd ki a bien nagy őszi sorozatkalauzát, ahol friss premierek és régi kedvencek is helyet kaptak.

Dear White People

Illeszkedve az őszi, iskolakezdős hangulathoz, a Dear White People színes bőrű diákok életét mutatja be egy amerikai elit egyetemen. A sorozat azt tárja fel, hogyan küzdenek meg a társadalmi igazságtalanságokkal, az előítéletekkel és az aktivizmussal, miközben végigjárják az egyetemi évek útját és megtapasztalják a felnőtté válás kihívásait.

