istockphoto.com

10 romantikus film, amit most újra kell nézned – nosztalgiabomba

Arany Inez
Írta 2025.08.28.

A romantikus filmek mindig is különleges helyet foglaltak el a szívünkben, hiszen ezek a filmek képesek megidézni a múlt érzéseit, kapcsolatainkat és azokat a pillanatokat, amelyek örökre emlékezetesek maradtak. Az alábbi összeállításban olyan romantikus filmeket gyűjtöttünk össze, melyek nem csupán a megjelenésük idején, de a mai napig is hatással vannak a nézőkre. Ezek a filmek valódi nosztalgiabombák, amiket érdemes újra elővenni.

Szerelmünk lapjai

A Nicholas Sparks regényéből készült film 2004-es megjelenése óta egy állandó szereplője a romantikus filmek listájának. Noah és Allie szerelmi története sokakat meghatott, hiszen a film híres a mély érzelmek és a szerelem kitartásának bemutatásáról. Akárhányszor nézzük újra, mindig úgy érezzük, mintha először látnánk, hiszen a történet szépsége újra és újra megtalálja az utat az emberek szívéhez.

