10 parfüm, ha a szíved a Baccarat Rouge-ért rajong, de a pénztárcád tiltakozik

Egy iparágban, ahol szinte minden második terméket úgy emlegetnek, mint a „valaha volt legjobbat” vagy „ikonikusat” (és még sorolhatnám), a valóban varázslatos darabok könnyen elveszhetnek. Parfüm fanatikusként rengeteg időt töltöttem keresgéléssel, de csak nagyon kevés termék bizonyult méltónak ahhoz a felhajtáshoz és zsongáshoz, ami megelőzte őket.

Az illatok világa hírhedten szeszélyes és annyira személyes, hogy szinte helytelennek érződik ajánlásokat tenni. Hosszú várakozás és megszámlálhatatlan lelkes beszámoló után, amelyek mind a Maison Francis Kurkdjian híres unisex illatának, a Baccarat Rouge 540-nak mágikus erejét dicsérték, végre hozzám is került egy üveg. Hadd mondjam el… az első szippantás egy felejthetetlen élmény volt.

Nehéz tökéletesnek nevezni egy parfümöt, hiszen a legelbűvölőbb illatok általában pont nem azok. Az illatpreferencia hihetetlenül szubjektív, de a Baccarat Rouge 540 nagyon közel jár hozzá. Lenyűgöző, és néhány órával a fújás után már tudtam, hogy egy valódi mesterművel van dolgom. Igen, az a ragyogó megszállottság, amit 2015-ös debütálása óta kiváltott, teljesen jogosnak tűnik.

A Baccarat Rouge 540 a Maison Francis Kurkdjian és a Baccarat közös alkotása, amelyet eredetileg a kristálygyártó 250. születésnapjára készítettek. Ez a parfüm valóban különleges, hiszen ritka alapanyagokból, nagy odafigyeléssel született meg. A márka így írja le: „A Baccarat Rouge 540 a Baccarat híres vörös kristályát idézi meg. A tradicionális folyamat során tiszta kristályt 24 karátos aranyporral vegyítik fokozatosan 540 fokra hevítve őket, hogy eggyé váljanak. Így gyönyörű skarlátvörös színezetet kap.”

Ki ne szeretné, ha egy ilyen illat ölelné körbe? Bár szerintem ez egy olyan darab, amely egyszer az életben megéri a befektetést, de nyilván nem az a kategória, amit bárkinek könnyedén lehetne ajánlani. Ha nem lennék gyűjtő, én sem biztos, hogy valaha beruháztam volna erre a kincsre. Éppen ezért összegyűjtöttem a legjobb alternatívákat, amelyek ugyanazt a luxusérzést hozzák el, de sokkal elérhetőbb áron.

Íme 10 parfüm, ha a szíved a Baccarat Rouge-ért rajong, de a pénztárcád tiltakozik:

1. Dossier Ambery Saffron

Ez nem tréfa. A Dossier varázsa abban rejlik, hogy tudatosan készíti el a legikonikusabb parfümök ijesztően hasonló változatait töredékáron. Igen, kitaláltad! Ez a Baccarat Rouge 540 álomszerű hasonmása, nagyjából az eredeti ár egyhatodáért. A sáfrány, cédrus és borostyán keveréke hátborzongatóan tökéletes. Darryl Do, a Delbia Do Fragrances vezető parfümőre szerint a Dossier illatai általában közelebb állnak az eredetihez, mint más hasonló alternatívák. A különbség csak annyi, hogy egy fokkal visszafogottabb, talán az alacsonyabb koncentráció miatt, ami az ár leszorítását szolgálja.

