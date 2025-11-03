„Szerinted szép az a lány?” – 10 mondat, amit egy férfi sem akar a barátnője szájából hallani

Az önállóság dicséretes és a férfiak többnyire értékelik is ha egy nő talpraesett, azonban ezt ilyen formában kommunikálni elég nyers. Az, hogy felajánlja a segítségét egy olyan dologban, amit egyedül is képes vagy megoldani, nem azt jelenti, hogy elesettnek lát, hanem tényleg csak segíteni akar, hiszen egy csapat vagytok.
Az előző gondolatmenetet folytatva, a másik véglet sem jó, mert ha csak a kapcsolatod által határozod meg magad, az túl nagy nyomást helyez rá. Remek, ha jól működtök együtt, de külön is funkcionálnod kell, saját szociális élettel, hobbikkal és barátokkal.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/5Következő»