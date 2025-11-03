„Szerinted szép az a lány?” – 10 mondat, amit egy férfi sem akar a barátnője szájából hallani
iStock

Szerelem / „Szerinted szép az a lány?" – 10...

„Szerinted szép az a lány?” – 10 mondat, amit egy férfi sem akar a barátnője szájából hallani

Szőke Angéla
Írta 2025.11.03.

Egy egészséges párkapcsolat alapja az őszinteség, de vannak bizonyos mondatok, amik könnyen vezethetnek veszekedéshez. A férfiak az alábbi tíz mondatot nem szeretnék a barátnőjük szájából hallani, ezért legközelebb gondolkozz el, mielőtt ezek valamelyikét mondod neki.

Nem kell a segítséged

Az önállóság dicséretes és a férfiak többnyire értékelik is ha egy nő talpraesett, azonban ezt ilyen formában kommunikálni elég nyers. Az, hogy felajánlja a segítségét egy olyan dologban, amit egyedül is képes vagy megoldani, nem azt jelenti, hogy elesettnek lát, hanem tényleg csak segíteni akar, hiszen egy csapat vagytok.

Nem kell más, csak mi ketten

Olvass még a témában

 Az előző gondolatmenetet folytatva, a másik véglet sem jó, mert ha csak a kapcsolatod által határozod meg magad, az túl nagy nyomást helyez rá. Remek, ha jól működtök együtt, de külön is funkcionálnod kell, saját szociális élettel, hobbikkal és barátokkal.

