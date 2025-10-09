10 meglepő dolog, amit tilos fertőtlenítő kendővel letörölni

Sokan úgy gondolják, hogy a fertőtlenítő kendők minden felületen használhatók, de ez nem igaz. Bizonyos anyagok károsodhatnak, ha fertőtlenítő kendővel próbáljuk tisztítani őket.

Van valami végtelenül megnyugtató abban, amikor egy hosszú nap végén tisztának látjuk a konyhát. A vacsora elfogyott, a serpenyő elmosva, egy gyors törlés a pulton, illatgyertya meggyújtva – és már jöhet is a megérdemelt sorozatmaraton.

A legtöbben ilyenkor ösztönösen nyúlunk a jól bevált fertőtlenítő kendőkért, hiszen kényelmesek, gyorsak és gyakran még illatosak is. De vajon tényleg mindenre használhatjuk ezeket a praktikus kis kendőket?

A Southern Living nemrég egy szakértő, Dean F. Tansman (Dutch Harbor Brands & A World of Wipes operatív alelnöke) segítségével világított rá arra, hogy sajnos nem. Sőt, bizonyos felületeknek kifejezetten ártalmas lehet, ha fertőtlenítő kendővel próbáljuk meg tisztává varázsolni őket.

Miért nem jó mindenre a fertőtlenítő kendő?

A legtöbb háztartásban összemosódik a takarítás és a fertőtlenítés fogalma, pedig a kettő nem ugyanaz. A fertőtlenítés célja a kórokozók elpusztítása, míg a tisztítás a szennyeződések, por és zsír eltávolítására szolgál. Ráadásul a fertőtlenítő kendők sok esetben olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek egyáltalán nem barátságosak minden anyaggal – sőt, néha még az egészségünkre is veszélyesek lehetnek.

Tansman figyelmeztet: „A fertőtlenítő hatás akkor érvényesül, ha a kendő nedvessége legalább 15-30 másodpercig a felületen marad. A legtöbben viszont csak gyorsan áttörlik a felületet, ami így nem elég hatékony – sőt, a vegyszerek maradványai akár veszélyesek is lehetnek, különösen azokon a helyeken, amelyeken élelmiszerrel dolgozunk.”

