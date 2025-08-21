10 meglepő dolog, amire a WD‑40-et használhatod otthon
depositphotos.com

10 meglepő dolog, amire a WD‑40-et használhatod otthon

Farkas Margaréta
Írta 2025.08.21.

Még ha nem is tartod magad ezermesternek, valószínűleg van egy WD-40-es flakon a háztartásodban. Ez a „mindenre jó” kis csodaszer 1958 óta jelen van, így jó eséllyel te is találkoztál már vele a családi garázs polcán vagy édesapád szerszámosládájában. Bár a legtöbben kenőanyagként ismerjük, amivel nyikorgó ajtókat és zsanérokat lehet megjavítani, számos más felhasználási módja is van a ház körül, amire talán soha nem is gondoltál. Még szó szerint ragadós helyzetekből is kihúzhat. Íme tíz dolog, amire meglepő módon használhatod a WD-40-et.

1. Matricamaradvány eltávolítása

Kemény frusztrálóbb dolog van annál, mint amikor egy matrica sehogy sem akar lejönni egy újonnan vásárolt tárgyról, főleg, ha valami kényes darabról, például egy kerámiáról vagy üvegről van szó. De nem kell örökre együtt élned vele. „A WD-40 segítségével könnyedén eltávolíthatod a régi matricamaradványokat a régiségekről” – mondja Nicole Jensen, a Murphy Door belsőépítésze.

2. Beragadt fióksínek meglazítása

Vettél egy régi komódot vagy íróasztalt? Ha a fiókok nem akarnak mozdulni, ne aggódj. Jensen szerint a WD-40 erre is megoldást nyújt. „Segít meglazítani a makacs fióksíneket az antik bútorokban” – mondja.

Mások ezeket olvassák

3. Kifakult fémrészek felfrissítése

A régi fém bútorlábak és fogantyúk el tudnak mattulni, sőt rozsdásodni is. Szerencsére a WD-40 visszaadja a fényüket. „Használható régi fém lábak vagy fogantyúk tisztítására és fényesítésére” – mondja Murphy. „Csak előtte mindig próbáld ki egy kis, nem feltűnő részen, főleg olyan felületeken, amelyek könnyen patinásodnak.”

