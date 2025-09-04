10 imádnivaló piknik ihlette manikűr, amit le is mentettem magamnak
istockphoto.com

Címlap / Stílus / Test / 10 imádnivaló piknik ihlette manikűr,...

10 imádnivaló piknik ihlette manikűr, amit le is mentettem magamnak

Fehér Dia
Írta 2025.09.04.

Ha még kihasználnád a meleg őszi napokat arra, hogy igazán aranyos körmeid legyenek, akkor még pont időben vagy egy piknik témájú manikűrhöz! Összegyűjtöttük a kedvenceinket, amiket akár jövő tavaszra is elmenthetsz, mert biztosan nem fognak kimenni a divatból. A piknik inspirálta körmök nagyon színesek és csak rajtad múlik, hogy mennyire teszed őket feltűnővé: kerülhetnek rá 3D-s dekorációk, de akár önmagában a kockás pléd mintája is feldobja az összhatást.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Klasszikus kockás

Ez a halványzöld és fehér kockás manikűr szuper választás, ha kedveled a visszafogottabb manikűröket. A színei miatt őszre is szuper választás.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/10
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

10 imádnivaló piknik ihlette manikűr, amit le is mentettem magamnak

10 imádnivaló piknik ihlette manikűr, amit le is mentettem magamnak
„Nem haverkodunk mióta megtudta melyik pártra szavaztam” – Miért szakadnak meg a gyerekkori barátságok férfiaknál?

„Nem haverkodunk mióta megtudta melyik pártra szavaztam” – Miért szakadnak meg a gyerekkori barátságok férfiaknál?
Mellbimbó orgazmus – Tényleg van ilyen, és hihetetlenül jó

Mellbimbó orgazmus – Tényleg van ilyen, és hihetetlenül jó
Teszt: Vajon álompár vagytok, vagy inkább csak túléltek egymás mellett?

Teszt: Vajon álompár vagytok, vagy inkább csak túléltek egymás mellett?
A harmadik szem: hogyan nyitható meg és mi érhető el általa?

A harmadik szem: hogyan nyitható meg és mi érhető el általa?
Furcsa módon kommunikál a testünk, ha szerelmesek vagyunk

Furcsa módon kommunikál a testünk, ha szerelmesek vagyunk
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK