10 igaz történet, amitől a hideg is kiráz

Vannak pillanatok az életben, amikor a valóság és a misztikum határai összemosódnak, és olyan élmények tárulnak fel előttünk, amelyeket nehéz megmagyarázni. Ezek a történetek nem csupán a fantázia szüleményei, hanem valódi emberek igaz tapasztalatai, melyek egyszerre hátborzongatóak és elgondolkodtatóak. Pontosan ilyen, garantáltan libabőrt okozó történetekre hívta fel a figyelmet a BuzzFeed is.
Hegymászók az álomból
„1996-ban, a születésnapom előtti éjszakán azt álmodtam, hogy a Mount Everest csúcsa közelében sétálok. Erősen havazott, de én egészen jól éreztem magam. Volt ott egy sátor. Hogy jelezzem a jelenlétemet, elkezdtem énekelni a „Goober Peas” című dalt. A sátorban két férfi tartózkodott, és megijedtek. Megpróbáltam megnyugtatni és felvidítani őket. Egy darabig velük maradtam, és vigaszt nyújtottam nekik.
Néhány évvel később olvastam az Everest-katasztrófáról, amikor hegymászóknak túl magasan kellett sátrat verniük az Everesten, és ott haltak meg – 1996-ban, a születésnapom előtti éjszakán. Nem tudom megmagyarázni, de remélem, sikerült megvigasztalnom őket.”
Olvass még a témában