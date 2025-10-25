10 igaz történet, amitől a hideg is kiráz
10 igaz történet, amitől a hideg is kiráz

Nyul Debóra
Írta 2025.10.25.

Vannak pillanatok az életben, amikor a valóság és a misztikum határai összemosódnak. Ezek a történetek valódi emberek tapasztalatai, melyek egyszerre hátborzongatóak és elgondolkodtatóak.

Vannak pillanatok az életben, amikor a valóság és a misztikum határai összemosódnak, és olyan élmények tárulnak fel előttünk, amelyeket nehéz megmagyarázni. Ezek a történetek nem csupán a fantázia szüleményei, hanem valódi emberek igaz tapasztalatai, melyek egyszerre hátborzongatóak és elgondolkodtatóak. Pontosan ilyen, garantáltan libabőrt okozó történetekre hívta fel a figyelmet a BuzzFeed is.

Hegymászók az álomból

„1996-ban, a születésnapom előtti éjszakán azt álmodtam, hogy a Mount Everest csúcsa közelében sétálok. Erősen havazott, de én egészen jól éreztem magam. Volt ott egy sátor. Hogy jelezzem a jelenlétemet, elkezdtem énekelni a „Goober Peas” című dalt. A sátorban két férfi tartózkodott, és megijedtek. Megpróbáltam megnyugtatni és felvidítani őket. Egy darabig velük maradtam, és vigaszt nyújtottam nekik.

Néhány évvel később olvastam az Everest-katasztrófáról, amikor hegymászóknak túl magasan kellett sátrat verniük az Everesten, és ott haltak meg – 1996-ban, a születésnapom előtti éjszakán. Nem tudom megmagyarázni, de remélem, sikerült megvigasztalnom őket.”

