A 10 legnagyobb gondolat a tudattalanról, amit Freud ránk hagyott

Carl Gustav Jung a 20. század egyik legnagyobb hatású pszichológusa és gondolkodója volt. Freud tanítványaként indult, de hamar saját útra lépett, és olyan új szemléleteket vezetett be, amelyek ma is izgalmasak, sőt egyre aktuálisabbak. Jung számára a tudattalan nem pusztán elfojtott vágyak raktára volt, hanem egy kreatív, élő erő, amely összekapcsol bennünket az emberiséggel és saját belső fejlődésünkkel. Íme Jung tíz legfontosabb gondolata a tudattalanról – kiegészítve hétköznapi példákkal és érdekességekkel.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Carl Gustav Jung a 20. század egyik legnagyobb hatású pszichológusa és gondolkodója volt. Freud tanítványaként indult, de hamar saját útra lépett, és olyan új szemléleteket vezetett be, amelyek ma is izgalmasak, sőt egyre aktuálisabbak. Jung számára a tudattalan nem pusztán elfojtott vágyak raktára volt, hanem egy kreatív, élő erő, amely összekapcsol bennünket az emberiséggel és saját belső fejlődésünkkel.

Íme Jung tíz legfontosabb gondolata a tudattalanról – kiegészítve hétköznapi példákkal és érdekességekkel.

1. A kollektív tudattalan felfedezése

Freud főként a személyes tudattalant hangsúlyozta – a gyerekkori élményeket, elfojtott vágyakat és traumákat. Jung azonban rámutatott arra, hogy mindannyiunkban létezik egy kollektív tudattalan is. Ez olyan, mint egy közös emléktár, amelyet az emberiség történelme és tapasztalatai hoztak létre. Olvass még a témában Így csábíthatod el a Rák jegyű férfiakat Mi az a mondat, ami után instant nem bízol meg valakiben? Megérzik a veszekedést a macskák! Ennyi mindent meg tudnak jósolni Börtönviselt nőket kérdeztünk: milyen az élet a büntetésvégrehajtásban?

A kollektív tudattalan tartalmazza a mítoszokat, ősi szimbólumokat és archetípusokat, amelyek minden kultúrában megjelennek. Gondolj például arra, hogy a világ különböző pontjain, egymástól teljesen függetlenül alakult ki a hős története: a fiatal, aki veszélybe megy, próbákat áll ki, majd átalakulva tér vissza. Ez nem véletlen – Jung szerint ezek a minták közös gyökerekből fakadnak.

A cikk folytatódik, lapozz!