A 10 legnagyobb gondolat a tudattalanról, amit Freud ránk hagyott
A 10 legnagyobb gondolat a tudattalanról, amit Freud ránk hagyott

Farkas Izabella
Írta 2025.10.03.

Carl Gustav Jung a 20. század egyik legnagyobb hatású pszichológusa és gondolkodója volt. Freud tanítványaként indult, de hamar saját útra lépett, és olyan új szemléleteket vezetett be, amelyek ma is izgalmasak, sőt egyre aktuálisabbak. Jung számára a tudattalan nem pusztán elfojtott vágyak raktára volt, hanem egy kreatív, élő erő, amely összekapcsol bennünket az emberiséggel és saját belső fejlődésünkkel. Íme Jung tíz legfontosabb gondolata a tudattalanról – kiegészítve hétköznapi példákkal és érdekességekkel.

Carl Gustav Jung a 20. század egyik legnagyobb hatású pszichológusa és gondolkodója volt. Freud tanítványaként indult, de hamar saját útra lépett, és olyan új szemléleteket vezetett be, amelyek ma is izgalmasak, sőt egyre aktuálisabbak. Jung számára a tudattalan nem pusztán elfojtott vágyak raktára volt, hanem egy kreatív, élő erő, amely összekapcsol bennünket az emberiséggel és saját belső fejlődésünkkel.

Íme Jung tíz legfontosabb gondolata a tudattalanról – kiegészítve hétköznapi példákkal és érdekességekkel.

1. A kollektív tudattalan felfedezése

Freud főként a személyes tudattalant hangsúlyozta – a gyerekkori élményeket, elfojtott vágyakat és traumákat. Jung azonban rámutatott arra, hogy mindannyiunkban létezik egy kollektív tudattalan is. Ez olyan, mint egy közös emléktár, amelyet az emberiség történelme és tapasztalatai hoztak létre.

A kollektív tudattalan tartalmazza a mítoszokat, ősi szimbólumokat és archetípusokat, amelyek minden kultúrában megjelennek. Gondolj például arra, hogy a világ különböző pontjain, egymástól teljesen függetlenül alakult ki a hős története: a fiatal, aki veszélybe megy, próbákat áll ki, majd átalakulva tér vissza. Ez nem véletlen – Jung szerint ezek a minták közös gyökerekből fakadnak.

