10 dal, amitől rögtön újra gimisnek érzem magam. Neked is megdobban tőlük a szíved?

Nem mondom, hogy ma is ott vannak a kedvenc dalaim között a Spotify-on, de az biztos, hogy ha meghallom ezeket a számokat, a mai napig újra tinédzser leszek. Nézd meg, milyen dalokat válogattam össze emlékidézőként.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Nem mondom, hogy ma is ott vannak a kedvenc dalaim között a Spotify-on, de az biztos, hogy ha meghallom ezeket a számokat, a mai napig újra tinédzser leszek, aki a barátnőivel együtt énekel a kollégiumi szobában. Ha nosztalgiáznál egy kicsit, nézd meg, milyen dalokat válogattam össze emlékidézőként, de ne engem hibáztass, ha a végén úgy érzed, azonnal venned kell egy térdig érő Converse-et!

t.A.T.u. – All The Things She Said (2002)

Ki ne emlékezne erre a számra? Egyszerre volt botrányos, provokatív és elképesztően fülbemászó. A videóklip a dögös orosz tinilányokra hulló esővel meg a rácsokkal és az akkoriban meghökkentő témájával igazi generációs pillanat lett. Az egész leszbikus vonal szexualizálása, különösen a lányok kora miatt, felnőtt fejjel visszatekintve persze már rendkívül problémás – de 14 évesen még lelkesen énekeltük Julijával, hogy „Mother, lukiny at me!”

A cikk folytatódik, lapozz!