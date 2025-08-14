Az őszi manikűr forradalma: 2025 legszebb körömszínei

A klasszikus őszi árnyalatok újragondolása
Az idei ősz egyik nagy meglepetése, hogy a klasszikus őszi árnyalatokat, mint a mélybordó vagy az okkersárga, friss, modern variációban kínálják a tervezők. A mély árnyalatú vörösek az évszak hűvös eleganciáját hivatottak tükrözni, míg az okker a fák lehulló leveleit idézi. Ezeket a színeket gyakran kombinálják természetes hatású, földszínekkel, mint a homok vagy a terrakotta.
Ezek a színek azért is népszerűek, mert könnyen kombinálhatóak mindennapi viseletünk darabjaival, ugyanakkor eleganciát kölcsönöznek külsőnknek. Ha valami másra vágysz, a tervezők ajánlják a finom aranyfóliás elemek hozzáadását is, ami még inkább kiemeli a körmeid szépségét.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/6Következő»