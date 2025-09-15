Tervezzük a jövőt tudatosan, kockázati életbiztosítással

Senki sem készül szívesen váratlan eseményekre, mint például balesetekre, betegségekre vagy tragédiákra – pedig már minimális előretervezéssel is sokat tehetünk saját és családunk anyagi biztonságáért. A kockázati életbiztosítás ezekben a nem várt eseményekben nyújthat segítséget. De mit is jelent pontosan ez a biztosítási forma?

Életünk során rengeteget dolgozunk azért, hogy megfelelő életszínvonalat és alapvető jólétet teremtsünk szeretteink és önmagunk számára. Egy család anyagi boldogulását gyakran egyetlen családfenntartó biztosítja, a mindennapi kihívások mellett gyakran fel sem merül a kérdés: mi történik a hozzánk legközelebb állókkal, mivel kell szembenézniük, ha velünk váratlan tragédia történik?

Mi is az a kockázati életbiztosítás?

A kockázati életbiztosítás elsősorban szeretteink pénzügyi terheinek enyhítésében segít:

amikor mi már nem tudjuk támogatni őket.

Ugyanakkor a kockázati életbiztosítás nemcsak magánszemélyek, de cégek számára is segítséget nyújthat. Egy váratlan tragédia esetén a biztosítás kedvezményezettje az összeget a vállalkozás sikereinek fenntartására fordíthatja:

pótolhatja a hirtelen kiesett munkaerőt,

megvásárolhatja a cégrészt az örökösöktől,

vagy áthidalhatja a likviditási problémákat.

Biztonságban tudhatod szeretteidet

Egy közeli hozzátartozót semmi sem pótolhat, a lelki megrázkódtatás mellett azonban családunknak egy ilyen helyzetben hatalmas anyagi teherrel is szembe kell néznie.

Egy jól megválasztott kockázati életbiztosítással kedvező havidíjért cserébe magas biztosítási védelmet nyújthatunk szeretteinknek egy váratlan tragédia, esetére is.

Szakemberek szerint egy tragédia eshetőségére érdemes akkora biztosítási összeget választani, amely legalább 3-5 évnyi fedezetet biztosít a szeretteinknek.

Egy akár jelentős anyagi segítséget nyújthat neked vagy szeretteidnek azokban a kritikus élethelyzetekben, amelyekre lehetetlen előre felkészülni.

