6 után nem enni? 3 szokás, amit egészségesnek hittél, pedig rettentően káros

Amikor úton-útfélen életvezetési tanácsokba ütközünk, nehéz szelektálni, főleg, ha a köztudatban is olyan szokások terjednek el egészségesnek titulálva, melyek valójában cseppet sem azok. Cikkünkben ezekről rántjuk le a leplet.

Este 6 után nem enni

Biztos te is hallottad már olyanról, akinek az a fogyókúrás módszere, hogy este hat után már nem eszik semmit. Talán már ki is próbáltad, és rájöttél, hogy neked ez bizony nem megy. Hidd el, nem te vagy akaratgyenge, hanem ez a szokás nem neked való, vagyis leginkább senkinek nem való – kivéve, aki este 8-kor fekszik le aludni. Persze, felnőtt embereknél ez elég ritkán fordul elő, az pedig kifejezetten káros, ha 4-5 óra telik el evés nélkül alvás előtt, majd legközelebb csak a reggeli alkalmával jut táplálékhoz a szervezet.

Rövidtávon lehet, hogy hatásosnak tűnik, de hosszú távon nagyon nehéz betartani, a szervezetet pedig raktározásra készteti, amivel épp ellenkező hatás érhető el. Ha oda szeretnél figyelni a vonalaidra, lefekvés előtt 2-3 órával fogyaszd el a vacsorát, ami lehetőleg ne, vagy csak minimális szénhidrátot tartalmazzon.

Túlzásba vitt vízfogyasztás

Manapság a csapból is az elegendő vízfogyasztás fontossága folyik - hogy képletesek legyünk. Nem árt tisztában lenni azonban vele, hogy pontosan mennyi is az elegendő, hiszen ahogy a túl alacsony vízfogyasztás, úgy a túlzásba vitt folyadékfogyasztás sem egészséges. Gyakran hallani, hogy valaki egy sikeres diéta kulcsát abban látja, hogy rengeteget ivott, ám a napi 4-5 liter valójában túlzás, a különböző hivatalos ajánlások 2-3 liter között mozognak, de persze nem létezik mindenkire ráhúzható séma e téren sem, és a számolgatás helyett inkább arra érdemes odafigyelni, hogy mennyi esik jól.

A tartósan fennálló túlzott folyadékbevitellel csökkenhet a vér nátriumszintje, mely az úgynevezett hiponatrémia betegség kialakulásáért felelős.

Ebben az esetben a vesék nem képesek megbirkózni a folyadékbevitellel, a betegség tünete lehet a levertség, zavartság, de szélsőséges esetben akár halálhoz is vezethet. Nőknél a vízfogyasztás fontossága a szoptatás időszaka alatt kiemelt, ám ekkor is érdemes a test jelzéseire figyelni. Tévhit, hogy egy meghatározott vízmennyiség kell a tej termelődéséhez, annyit kell inni, amennyi jólesik, a túlzásba vitt folyadékbevitel ekkor is épp ellentétes hatást vált ki.

Forrás: kutcherandrey/depositphotos.com

Fogmosás minden étkezés után

Bizonyára mindenki tisztában van vele, hogy a megfelelő szájhigiénia elengedhetetlen feltétele a gyakori, rendszeres fogmosás. Ám a mennyiség helyett sokkal fontosabb a minőség, ami ebben az esetben a helyes kivitelezést jelenti, illetve az időpont is kulcsfontosságú. Ha napi 5-ször étkezünk, nem érdemes minden egyes evés után a mosdóba rohanni fogat mosni.

Bizonyos ételek és italok a bennük található savak révén ugyanis felpuhíthatják a fogzománcot, így közvetlen elfogyasztásuk után kimondottan érzékenyek a fogak, ha ekkor kezdjük el súrolni őket, többet ártunk, mint használunk.

Egy öblögetés vagy fogselyemhasználat célravezetőbb lehet, a fogmosással pedig érdemes evés után legalább félórát várni, és azt is fontos tudni, hogy egyes szájvizek közömbösítik a fogkrém hatását, tehát ezt sem kell túlzásba vinni.