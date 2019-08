A legfinomabb nyári bögrés sütik, villámgyorsan

1. Kefires-ribizlis süti

Hozzávalók: két pohár liszt, egy pohár cukor, egy pohár kefir, fél pohár olaj, három tojás, egy csomag sütőpor, ribizli.



Elkészítés: A tojásokat keverd habosra a cukorral, a lisztet pedig vegyítsd össze a sütőporral. A kefirt és az olajat keverd el a tojásos cukorral, majd add hozzá a lisztet is. Öntsd a masszát sütőpapírral bélelt tepsibe, a tetejét szórd meg a megtisztított ribizlivel, majd 180 fokra előmelegített sütőben süsd aranybarnára nagyjából 30 perc alatt.

Kép: rozmarina/depositphotos.com

2. Pudingos gyümölcsös süti

Hozzávalók: két bögre liszt, egy bögre cukor, egy bögre tej, ¾ bögre olaj, két tojás, egy csomag sütőpor, egy bögre bogyós gyümölcs/barack/szilva/alma/körte egy csomag vaníliás puding, és tej a puding elkészítéséhez.



Elkészítés: A lisztet és a cukrot keverd össze a meglangyosított tejjel, majd add hozzá az olajat, a tojásokat és a sütőport is. A masszát öntsd kivajazott, kilisztezett tepsibe, majd dobáld rá a megtisztított és felkockázott gyümölcsöket és locsold meg az elkészített pudinggal. Told 180 fokos sütőbe, és süsd meg körülbelül 15 perc alatt.

Kép: inerika/depositphotos.com

3. Mákos-nutellás süti

Hozzávalók: egy bögre cukor, egy bögre híg tejföl, egy bögre darált mák, egy bögre liszt, fél csomag sütőpor, egy tojás, egy citrom reszelt héja, két nagy evőkanál nutella.



Elkészítés: A tojást keverd habosra a cukorral és a sütőporral, majd add hozzá apránként a többi hozzávalót is. Öntsd zsírpapírral bélelt tepsibe, és forró sütőben süsd tűpróbáig. A tetejére szórhatsz gyümölcsöket is, készíthetsz mellé vaníliasodót vagy csokipudingot is, de önmagában is finom. A szeleteléssel várj, amíg kihűl, különben szétesik!

4. Gyors almás süti

Hozzávalók: egy bögre cukor, egy bögre liszt, egy csomag sütőpor, két alma, két tojás, egy nagy teáskanál fahéj.

Elkészítés: Az almákat reszeld le nagy lyukú reszelőn, majd a levükkel együtt keverd össze a fahéjjal, a tojással, a liszttel és a cukorral és a sütőporral. Kivajazott, kilisztezett tepsiben süsd közepes hőfokon 40-45 percig, vagy addig, amíg nem érzed a finom almaillatot a lakásban.

5. Mikrós csokis süti

Hozzávalók: két evőkanál liszt, negyed evőkanál sütőpor, két evőkanál cukor, egy evőkanál kakaópor, egy evőkanál tej, egy tojás, egy evőkanál tej, csokoládédarabok.

Elkészítés: A száraz összetevőket tedd egy közepes méretű, mikrózható bögrébe, keverd össze őket, majd folyamatos kevergetés mellett dolgozd hozzá a többi összetevőt is. Vigyázz, hogy a massza ne érjen tovább a bögre háromnegyedénél, mert a sütemény dagadni fog, és túlcsordulna a peremen. A tésztával töltött bögrét tedd a legmagasabb fokozaton 3 percre a bögrére, és már kanalazhatod is!

6. Gyors mogyorós süti

Hozzávalók: egy bögre mogyoró mozsárban összetörve vagy ledarálva, egy bögre cukor, egy bögre liszt, egy bögre víz, 3 tojás, egy csomag sütőpor, egy csomag vaníliás cukor.



Elkészítés: A száraz összetevőket keverd össze, majd add hozzá a folyadékokat is. Ne ijedj meg, az eredmény kicsit lágy, folyós állagú lesz, de ilyennek kell lennie. Öntsd a masszát sütőpapírral bélelt tepsibe, és közepes hőfokon süsd fél óra alatt aranybarnára.